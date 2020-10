Disney licenzierà 21mila dipendenti nei suoi parchi a tema a causa del Covid

La Walt Disney Company taglierà la sua forza lavoro di 28.000 dipendenti, come ha riferito la CNBC citando la lettera del presidente di Disney Parks, Experiences and Products Josh D'Amaro ai dipendenti dei parchi a tema. Circa due terzi dei dipendenti in procinto di essere licenziati sono lavoratori part-time, ma non è stato specificato quali parchi a tema saranno colpiti da questa misura.

"Negli ultimi mesi, il nostro team di gestione ha lavorato instancabilmente per evitare di dover separare nessuno dall'azienda. Abbiamo tagliato le spese, sospeso i progetti di capitale, licenziato i membri del cast pur continuando a pagare i benefici e modificato le nostre operazioni per funzionare in modo efficiente per quanto possibile, tuttavia, semplicemente non possiamo mantenere in modo responsabile tutto il personale mentre operiamo con una capacità così limitata", ha scritto D'Amaro.

"Per quanto sia straziante intraprendere questa azione, questa è l'unica opzione fattibile che abbiamo alla luce dell'impatto prolungato di Covid-19 sulla nostra attività", ha aggiunto. I funzionari Disney hanno affermato che la società fornirà pacchetti di licenziamento per i dipendenti, se del caso, e offrirà anche altri servizi per aiutare i lavoratori con l'inserimento lavorativo. Il segmento dei parchi, delle esperienze e dei prodotti di consumo è fondamentale per il modello di business di Disney. Solo lo scorso anno, il settore ha rappresentato circa il 37% del fatturato totale dell'azienda di 69,9 miliardi di dollari.

Zamperla: il nostro impegno per contrastare la crisi

Fu proprio il contratto con la Disney ciò che determinò il cambiamento del Gruppo Zamperla da piccola realtà artigianale italiana a colosso riconosciuto nel mondo delle attrazioni per parchi di divertimento. Un vanto del Made in Italy. Un’azienda che conta più di 450 dipendenti, 4 stabilimenti produttivi, in Italia e all’estero, e un fatturato da 100 milioni. E’ alla Zamperla che si deve la rinascita di Coney Island, il parco di divertimenti più iconico e famoso al mondo che ha ospitato le produzioni di alcune delle più famose pellicole della storia del cinema. Il Covid19 in Italia ha messo in ginocchio un settore che genera 25.000 occupati diretti a cui si sommano 60.000 posizioni legate all'indotto e che conta normalmente su 20 milioni di visitatori nazionali e 1,5 milioni di turisti stranieri.

Gruppo Zamperla, che per dimensioni e presenza nel mondo, può dar voce a tutto il settore dell’industria italiana in questo difficile momento, è impegnato a contrastare il Covid19 e ha dedicato una divisione ingegneristica dell’ufficio ricerca, sviluppo e sicurezza (che normalmente progetta le attrazioni con i più avanzati standard tecnologici) ai sistemi di sicurezza per evitare i contagi, raggiungendo risultati molto importanti che rendono i parchi di divertimento più sicuri del parco dietro casa, dicono gli ingegneri in Zamperla.

Zamperla ha anche promosso uno studio sui parchi di divertimento come soluzione non convenzionale per contrastare lo stress da Covid19: l’analisi Cerino-Chiaro, uno studio realizzato da esperti di sicurezza e benessere mentale. Per contrastare ansia, paura, esperienza della solitudine e favorire il benessere mentale, secondo la Dottoressa Stefania Cerino, specialista in psichiatria e criminologia clinica e impegnata ricercatrice nell’ambito della riabilitazione psichiatrica, è fondamentale proporre alle persone esperienze di benessere e divertimento perché queste consentono loro di acquisire maggiore stabilità emotiva e, di conseguenza, maggiori risorse per affrontare la quotidianità, riducendo i livelli di stress. Tra queste esperienze possono risultare molto efficaci le ‘immersioni’ nei parchi di divertimento e a tema, luoghi che allontanano dallo stress e provocano puro divertimento, capace di stimolare la produzione di endorfine (sostanze chimiche generate dall’ipofisi, come serotonina e dopamina) che, tra l’altro, influenzano in senso positivo l’umore. La relazione Cerino-Chiari non trascura gli aspetti legati alla sicurezza e ai rischi di contagio grazie al contributo di Gianni Chiari, segretario tecnico ANCASVI e membro dei principali comitati tecnici internazionali che elaborano le norme di sicurezza per tutto il settore delle attrazioni (CEN, ASTM e ISO).