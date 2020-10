Brexit, la Von Der Leyen minaccia la Gran Bretagna: pronta procedura d'infrazione

La Commissione Europea ha avviato una procedura di infrazione nei confronti del Regno Unito per la legge sul mercato interno, che viola in più parti l'accordo di ritiro dall'Ue. Ne dà notizia la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, in una dichiarazione alla stampa a Bruxelles.

"Avevamo invitato il Regno Unito - dice von der Leyen - a rimuovere le parti problematiche della legge sul mercato interno entro la fine di settembre. Questa legge è per sua natura una violazione dell'obbligo di buona fede contenuto nell'accordo di ritiro. In più, se adottata così com'è, sarebbe in piena contraddizione con il protocollo sull'Irlanda e l'Irlanda del Nord. La scadenza è passata ieri e le parti problematiche della legge non sono state rimosse".

"Pertanto - continua - la Commissione stamani ha deciso di mandare una lettera di messa in mora al governo britannico: è il primo passo della procedura di infrazione. La lettera invita il governo britannico a inviare le sue osservazioni entro un mese. Oltre a questo, la Commissione continuerà a lavorare duramente per la piena e puntuale applicazione dell'accordo di ritiro. Noi rispettiamo i nostri impegni", conclude.

La reazione del Regno Unito

Un portavoce del governo di Londra ha difeso il controverso Internal Market Bil. "Abbiamo bisogno di creare una rete legale di protezione per tutelare l'integrità del mercato interno del Regno Unito. Abbiamo chiaramente una serie di nostre ragioni per introdurre le misure collegate al protocollo dell'Irlanda del Nord", ha affermato il portavoce, sottolineando che Londra risponderà alla Commissione a tempo debito. L'obiettivo della legge per il mercato interno è quello, ha aggiunto, di "garantire che si possano sempre rispettare gli obblighi con l'Irlanda del Nord e proteggere le conquiste del processo di pace".