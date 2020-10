Acqua Lete premium partner Federscherma per il prossimo quadriennio

ROMA (ITALPRESS) - Acqua Lete e Federscherma insieme. Sottoscritto l'accordo che vedrà la celebre azienda nelle vesti di premium partner della Fis per il prossimo quadriennio. "Siamo orgogliosi di abbinare il nostro marchio a quello della Fis, una Federazione dall'indiscusso prestigio internazionale che vanta il maggior numero di medaglie a livello olimpico e fra le principali in Italia per trend di crescita in termini di numero di tesserati e praticanti - commenta il presidente di Acqua Lete, Nicola Arnone - La scherma è uno sport che appassiona e unisce e lo sviluppo del movimento schermistico italiano ne è testimonianza anche in virtù degli importanti traguardi raggiunti dagli atleti olimpici e paralimpici azzurri negli ultimi anni in campo Internazionale e dell'ottimo lavoro della Federazione nel settore giovanile". "Con la firma di quest'accordo, proprio in questo particolare momento - sono invece le parole del presidente della Fis, Giorgio Scarso - Acqua Lete dà un segnale forte di vicinanza e supporto, che rimarca e ribadisce i grandi valori che da sempre contraddistinguono l'azienda. Avere la fiducia di un partner così prestigioso, rappresenta per la Federazione Italiana Scherma non solo l'ennesima 'medaglia', ma anche un carico di responsabilità che ci porterà ad investire ancora sulla strada dell'eccellenza e della promozione della scherma, onorando in questo modo una partnership che si basa sulla reciproca fiducia e sull'immagine 'vincente' di due realtà leader nei loro campi". (ITALPRESS). glb/red 01-Ott-20 11:00