Operazione antidroga dei carabinieri a Palermo, 11 arresti

PALERMO (ITALPRESS) - Operazione antidroga dei carabinieri a Palermo. Eseguite 11 misure cautelari per associazione a delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti. Dieci persone sono finite in carcere ed una agli arresti domiciliari, nell'ambito dell'indagine convenzionalmente denominata "Cuncuma". I provvedimenti sono stati emessi dal gip di Palermo, su richiesta di un gruppo di magistrati della locale Dda, coordinati dal procuratore aggiunto Salvatore De Luca. Le indagini, condotte dai militari della Stazione di Palermo Centro nel periodo giugno - novembre 2018, anche mediante attività tecniche, hanno consentito di acquisire decisivi elementi di prova nei confronti di un gruppo criminale operante nel quartiere "Capo" di Palermo e di individuare in Benito Miccichè il promotore dell'organizzazione, che sovraintendeva alle complesse attività di gestione della piazza e riceveva i proventi dello spaccio. L'organizzazione, per come ricostruito dai Carabinieri, poteva contare su una copiosa schiera di "pusher" e "vedette", che operavano con serrate turnazioni giornaliere, in sinergia con i responsabili operativi della "piazza" ai quali spettava la custodia del denaro provento delle cessioni di droga. Ma soprattutto aveva la disponibilità di magazzini e garage, riconducibili ai membri dell'organizzazione, posti nelle immediate vicinanze della "piazza di spaccio", dove poter occultare e stoccare lo stupefacente in modo tale da poterne disporre prontamente. Ad un semplice cenno del cliente, infatti, lo spacciatore si avvicinava per effettuare la cessione o, in base alla richiesta ricevuta, si appartava in un luogo adiacente e recuperava la droga. Con l'operazione odierna viene decapitata una consorteria criminale che gestiva, con meticolosa organizzazione e rigido controllo del territorio, lo spaccio della droga senza curarsi di essere a ridosso di diversi istituti scolastici del quartiere "Capo", uno dei più antichi e tradizionali rioni della città di Palermo. (ITALPRESS). vbo/com 30-Set-20 09:09