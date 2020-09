Nasce "Holding Alberghi e Ristoranti Spa", un aiuto per le pmi in crisi

Uno dei settori più colpiti dal Coronavirus, per non dire il più colpito, è quello del turismo. Un settore che vale diversi punti di pil che si è trovato dall'oggi al domani senza più fondi e risorse, complice la chiusura delle frontiere che ha prolungato gli effetti - già disastrosi - del lockdown. Per provare a trovare una soluzione è sceso in piazza Francesco Vivacqua, presidente dell'associazione senza scopo di lucro Cultura&Solidarietà che ha dato vita a "Holding Alberghi e Ristoranti Spa", un soggetto che vuole offrire soluzioni rapide al comparto.

"La Holding non è solo un pronto soccorso - dichiara Vivacqua - per coloro che hanno problemi per la ripartenza ma promuove una ripartenza su basi decisamente innovative. Innanzitutto vogliamo acquisire il concetto di “Filiera dell’Ospitalità” che si declina perfettamente sul fruitore del turismo Italiano che è cambiatyo dopo il Covid".

Il nuovo soggetto è stato presentato a Roma, insieme a Claudio Pica, Presidente di A.E.P.R. e di Stefano Cerreto, che illustrerà le attività che questo nuovo soggetto vuole da subito porre in essere, e di Serse Soverini, membro della Commissione Parlamentare per le Attività Produttive, Commercio e Turismo che ha parlato del tanto discusso Recovery Fund, anche in relazione al turismo.