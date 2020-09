Assiteca approva il bilancio al 30 giugno: ricavi in crescita del 14%

Il Consiglio di Amministrazione di ASSITECA S.p.A., il più grande broker assicurativo italiano leader nella consulenza per la gestione integrata dei rischi e quotato all’AIM di Borsa Italiana S.p.A., ha approvato in data odierna il progetto di bilancio consolidato e di esercizio al 30 giugno 2020, che sarà sottoposto all’approvazione dell’Assemblea degli Azionisti prevista il 28 ottobre 2020.

“Nonostante un contesto economico complesso e senza precedenti, a causa della pandemia, ASSITECA è riuscita a registrare una crescita significativa rispetto alle già positive performance degli ultimi anni e a confermare il dividendo” commenta con soddisfazione Luciano Lucca, Presidente della società. “La nostra strategia di sviluppo, attraverso una crescita organica e per linee esterne, si sta dimostrando vincente. Nei prossimi mesi alcune importanti acquisizioni in Italia e in Spagna andranno a consolidare ulteriormente la nostra posizione di leader in questi mercati”.

L'esercizio chiuso al 30 giugno 2020 evidenzia un miglioramento dei risultati economico-finanziari consolidati e dei relativi indici. Per una corretta lettura del confronto dei dati con l’esercizio precedente, è necessario premettere che nel corrente esercizio è stata introdotta la rilevazione dei diritti d’uso, prevista dallo IAS/Ifrs 16, divenuto obbligatorio. Ciò ha comportato la contabilizzazione di diritti d’uso per 11,4 milioni di euro, minori spese per canoni (contabilizzati come maggiori ammortamenti e interessi) per 3,6 milioni di euro e maggiori debiti finanziari per 11,3 milioni di euro.

La crescita dei ricavi consolidati registrata al 30 giugno 2020 è pari al 14% per effetto dell’attività di M&A, anche se in taluni casi non ancora a regime, e della crescita interna legata alle azioni avviate nel precedente esercizio, anche se l’attività commerciale ha potuto raccogliere i frutti solo nel periodo pre-Covid.

I ricavi consuntivi al 30 giugno 2020 non includono i risultati relativi a un semestre di 6SICURO, undici mesi di Lenza Broker e l’intero esercizio di Brosacor Correduria de Seguros SL, società spagnola il cui contratto è stato perfezionato nel mese di luglio 2020. Il totale di tali ricavi proformati è pari a 3 milioni di Euro.