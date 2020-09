Angela Merkel riapre al turismo in Italia: è un luogo sicuro in cui andare

La cancelliera tedesca, Angela Merkel, ha esortato i propri concittadini a evitare viaggi all'estero nelle zone ad alto rischio coronavirus in vista delle vacanze autunnali, definendo allo stesso tempo l'Italia come una destinazione sicura. Le persone sono "molto attente" in Italia e agiscono "con grande cautela", ha dichiarato la Merkel che ha incontrato i leader dei 16 governi regionali. Al termine della riunione il governo ha anche imposto un limite massimo di 50 persone per eventi al chiuso in spazi pubblici o affittati.

Le parole della Cancelleria Angela Merkel - dichiara la Presidente di Federturismo Confindustria Marina Lalli - con le quali rivolgendosi ai suoi connazionali consiglia di viaggiare in Italia perché considerata una destinazione sicura in cui “si agisce con grandissima cautela” sono un segnale di grande importanza e di un apprezzato riconoscimento della responsabilità e coerenza adottate finora dal nostro Paese.

Sin dal momento in cui il Governo ha dato il via libera alle riaperture abbiamo creduto fortemente che per poter progettare la ricostruzione di un’Italia in salute e sostenibile e per accogliere i turisti in sicurezza fosse cruciale, a supporto dell’industria turistica, avvalersi di una normazione che fosse una garanzia per la qualità e la tutela dei luoghi di lavoro.

Per questo da parte nostra abbiamo elaborato insieme con UNI delle linee guida, redatte con la partecipazione e la competenza di molti esperti delle nostre associazioni di categoria, perché potessero essere un riferimento per tutte le imprese del turismo e un modello per garantire la sicurezza del servizio a lavoratori e clienti nella prevenzione del contagio.