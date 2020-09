Würth Italia aderisce ad Alis. Obiettivo: migliorare l'efficienza logistica

“Siamo davvero orgogliosi di annunciare l’ingresso in ALIS di Würth Italia, leader mondiale nella distribuzione di prodotti e sistemi per il fissaggio ed il montaggio e punto di riferimento per il mondo dell'automotive, dell'artigianato, dell'edilizia e dell'industria, settori che la nostra Associazione considera di fondamentale rilevanza per il nostro comparto e per il tessuto economico-produttivo”.

Così il Presidente di ALIS Guido Grimaldi commenta l’adesione all’Associazione di Würth, attiva da sessant’anni sul mercato e presente in 84 Paesi con più di 400 aziende. Con i suoi 3 Centri Logistici italiani di Egna (BZ), che è anche sede legale, Crespellano (BO) e Capena (Roma Nord), e con un numero sempre crescente di punti vendita (attualmente oltre 170 su tutto il territorio nazionale), Würth è vicina ai propri clienti anche con i suoi 3.600 collaboratori, che offrono un supporto costante in termini di affidabilità, professionalità e competenza.

“Würth rappresenta un grande esempio di professionalità e di eccellenza per tutto il popolo del trasporto e della logistica, - dichiara Guido Grimaldi - lavorando con una cultura aziendale incentrata su idee, creatività, impegno, responsabilità e visione, principi che anche le nostre imprese associate ad ALIS condividono pienamente nella loro operatività quotidiana”.

“Würth Italia è orgogliosa di supportare i professionisti del cargo offrendo prodotti specifici per il trasporto, un servizio all’avanguardia e soluzioni sempre più complete. Lavoriamo costantemente per mettere la tecnologia e l’innovazione al servizio degli operatori del settore logistico, in ottica di qualità, sicurezza ed affidabilità. Sono questi i valori che ci hanno permesso di entrare fin da subito in perfetta sintonia con la realtà associativa di ALIS e ci ha spinti ad intraprendere questo percorso condiviso”, afferma Roberto Cavosi, Direttore Vendite Grandi Clienti e Progetti Speciali Würth Italia.

“L’adesione di Würth alla nostra Associazione - conclude il Presidente di ALIS - rappresenta un ulteriore segnale di sinergia e di crescita straordinaria del cluster a livello nazionale ed internazionale, così come un passo importante nella continua promozione e costruzione di una logistica sempre più innovativa, sostenibile e all’avanguardia, in grado di garantire maggiore efficienza e qualità non solo al nostro settore ma anche e soprattutto per l’intero Sistema Paese”.