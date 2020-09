Primadonna sceglie IBM public cloud per rispondere alle esigenze della clientela

Primadonna, il più grande retailer italiano di calzature da donna, si affida a IBM Cloud per accelerare l’espansione sui mercati internazionali della sua linea moda, garantendo rapidità di acquisto, personalizzazione del prodotto e grande attenzione alla customer satisfaction. Primadonna ha spostato la propria infrastruttura IT in ambiente certificato SAP su IBM Cloud for VMware per migliorare prestazioni e capacità di gestione. La sua infrastruttura IT viene resa disponibile attraverso il data center IBM Cloud di Milano, con backup replicati nei due siti europei di Amsterdam e Francoforte, utilizzando il servizio IBM Cloud Object Storage per offrire un’opzione di Disaster Recovery appropriata.

“Con il panorama globale del retail in rapida evoluzione, IBM sta portando la sua esperienza globale e locale nel settore -sostiene Alessandro La Volpe, Vice President IBM Cloud per l’Italia- per accompagnare Primadonna nel suo percorso di trasformazione verso il cloud e nella sua espansione verso nuovi mercati”. “Oltre a gestire l'infrastruttura IT con un modello di governance collaudato -prosegue La Volpe- sono stati introdotti nel progetto elementi di innovazione per offrire un ricco catalogo di risorse e servizi cloud, con una significativa riduzione dei tempi e dei costi di implementazione”.

Con 400 negozi, collocati in più di 18 Paesi nel mondo, Primadonna aveva l’esigenza di affidarsi ad una primaria infrastruttura tecnologica di livello entreprise per soddisfare la crescente domanda internazionale dei propri prodotti e consentire ai suoi clienti di accelerare la velocità di acquisto e ottenere un’esperienza più personalizzata. Per centrare questo obiettivo, IBM ha aiutato Primadonna a trasformare e migrare la propria infrastruttura IT verso il cloud pubblico di IBM, modernizzando i processi chiave, come le vendite e l'assistenza clienti, e sostenendo l’espansione del retailer verso i mercati globali.