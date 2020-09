Paessler punta a migliorare il monitoraggio delle infrastrutture industriali

Paessler, azienda specializzata nel monitoraggio di rete, rinnova la piattaforma Prtg, che ora include ancora più data insight, sia da sistemi tecnologici tradizionali sia da dispositivi tecnologici operativi, per gestire meglio i moderni ambienti IT industriali. L'obiettivo è offrire un miglior monitoraggio all’interno degli ambienti di convergenza IT industriale e di tecnologia operativa (OT). L’azienda ha infatti sviluppato un nuovo sensore per registrare dati da dispositivi IoT e ha firmato una nuova partnership con Insys, società esperta in comunicazione dati industriali.

Solitamente la tecnologia operativa, come ad esempio sistemi di controllo industriale o distribuito, Remote Terminal Units (Rtu), macchine di produzione e PC industriali, è autosufficiente e non ha necessità di collegarsi o interagire con il mondo esterno. Con la crescente digitalizzazione del mondo industriale e l’introduzione di tecnologie IoT, però, si registra oggi una maggiore esigenza di un approccio complessivo ai sistemi e dispositivi di monitoraggio IT e OT, per poter gestire meglio i processi di produzione e le operazioni industriali quotidiane.

Per questo motivo Paessler ha sviluppato un nuovo sensore MQTT Subscribe per registrare differenti metriche da qualunque dispositivo MQTT collegato, ad esempio dati come temperatura, umidità, pressione o illuminamento. I dati raccolti dal nuovo sensore MQTT Subscribe confluiscono nella piattaforma PRTG di Paessler, consentendo alle aziende di avere una visione notevolmente migliore delle condizioni di funzionamento dei loro impianti tecnologici. Questo consente loro di individuare possibili problemi ed eseguire interventi di manutenzione preventiva prima che si verifichino reali problemi che potrebbero interrompere la produzione. Il nuovo sensore lavora parallelamente agli attuali sensori MQTT Statistics e MQTT Round Trip di Paessler, che verificano la trasmissione dei messaggi e il mantenimento dei collegamenti. Le notifiche MQTT consentono a PRTG di pubblicare messaggi, consentendo così una comunicazione bidirezionale tra il mondo IT e quello OT. I dispositivi IoT possono essere impostati per ricevere questi messaggi, e persino essere controllati da essi.

Nell’ambito di un’iniziativa tesa a migliorare il monitoraggio degli impianti tecnologici nelle infrastrutture IT e OT, Paessler ha stretto una collaborazione con INSYS icom, società esperta nella comunicazione di dati industriali, con l’obiettivo di migliorare ulteriormente il passaggio dalla tecnologia operativa negli ambienti di produzione ai sistemi IT installati in azienda. I dati provenienti da INSYS icom Smart Machinery Gateway, che raccoglie i dati periferici e copre molti differenti protocolli di messaggistica Industrial IOT (IIoT), tra cui Modbus RTU, Codesys, Siemens S7, e Siemens Logo, confluiscono ora nella piattaforma PRTG di Paessler, consentendo di avere una migliore visione su una più ampia gamma di tecnologie operative, come ad esempio i sistemi PLC o HVAC.

“Man mano che il mondo della tecnologia operativa e quello dell’informatica si fondono, aumenta l’esigenza di una loro integrazione e di avere un visione globale di come macchine e sistemi aziendali lavorano singolarmente e insieme,” ha dichiarato Steven Feurer, CTO di Paessler. “Le nostre innovazioni e la partnership con INSYS icom ci consentono di offrire alle aziende un’analisi molto più approfondita del funzionamento dei sistemi, delle applicazioni e dei macchinari critici, consentendo loro di individuare possibili complicazioni ed eseguire interventi preventivi prima che si verifichino problemi rilevanti.”

“La soluzione Paessler si integra alla perfezione con i nostri dispositivi, avvicinando il mondo dell’IT e quello dell’OT. Con Paessler abbiamo trovato un partner nel mondo IT che comprende il significato della convergenza IT/OT e accompagna i clienti nel passaggio verso la digitalizzazione,” afferma Kristian Haizmann, Business Development Manager di INSYS icom.