Lavoro, allo studio del governo uno sgravio del 50% sulle nuove assunzioni

Come far ripartire le assunzioni depresse dal Coronavirus? È la domanda a cui stanno cercando risposta nel governo e a cui parrebbe abbiano trovato soluzione: uno sgravio triennale, che potrebbe arrivare almeno al 50%, su tutte le nuove assunzioni, stabili, indipendentemente dall’età del lavoro. E il tax credit potrebbe arrivare al 100% nel caso di under 35, raddoppiando l’incentivo già presente e che, nei primi sei mesi dell’anno, ha agevolato circa 40mila nuovi contratti stabili.

«I dati sul lavoro ci dicono che normative troppo severe, in un contesto di crisi, frenano la possibilità di dare continuità lavorativa alle persone e penalizzano le aziende. Per questo, a mio avviso, va aperta una riflessione sui contratti a termine» ha spiegato al Sole 24 Ore la sottosegretaria al Lavoro Francesca Puglisi.

Secondo fonti accreditate, gli sgravi parziali per le nuove assunzioni potrebbero godere di una dote da 5-6 miliardi di euro, una parte consistente seppur non preponderante del Recovery Fund che, sul capitolo lavoro, dovrebbe arrivare a circa 20 miliardi. Obiettivo, oltre all’incentivo alle assunzioni, anche la cancellazione (o almeno il tentativo) del gender pay gap e l’incremento delle donne lavoratrici.