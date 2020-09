Digital Magics e Lazio Innova lanciano Magic Wand Acceleration Program

Un’Italia economicamente più solida, più sostenibile, in cui le città e i luoghi di lavoro diventano spazi di socializzazione e di benessere, dove le nuove generazioni hanno la possibilità di sviluppare le proprie capacità e crescere in contesti sicuri, in quest’era di grande incertezza. Sono questi alcuni temi che Magic Wand acceleration program for digital fast growing sustainability startups, il nuovo programma di accelerazione promosso da Digital Magics e Lazio Innova, lancerà alle startup innovative residenti nel territorio laziale o provenienti da altri distretti, anche dall’estero, ma disponibili ad aprire qui la propria sede operativa.

Magic Wand si rivolge alle nuove aziende interessate a sviluppare soluzioni digitali pervelocizzare il cambiamento verso l’economia circolare, verso nuovi modelli sostenibili di produzione e consumo, di accesso alle energie rinnovabili, per supportare e migliorare il benessere, per rendere più facile la vita degli operatori sanitari e dei pazienti; progetti in grado di promuovere l’innovazione digitale in nome di un’industrializzazione responsabile e sostenibile. L’obiettivo del nuovo programma di accelerazione è individuare startup che, con le loro idee, possano sostenere la ripartenza delle aziende e la ripresa economica dell’area laziale, dopo la crisi sanitaria da Covid-19.

Magic Wand fa seguito all’accordo biennale siglato lo scorso maggio tra Digital Magics eLazio Innova che prevedeva l’avvio, attraverso il comitato di investimento di Innova Venture, nelle persone di Stefano Peroncini, Fabio Mondini e Peter Mayrl, di una serie di iniziative volte a selezionare e a sostenere con programmi di accelerazione e in co-finanziamento giovani aziende, per una disponibilità complessiva di investimenti fino a 6 milioni di euro (40% da parte di Innova Venture e al 60% da parte di Digital Magics S.p.A.).

Magic Wand acceleration program for digital fast growing sustainability startups si giova del supporto logistico ed operativo di “Spazio Attivo”: gli hub dell’innovazione diffusi in tutte le province che offrono i servizi della Regione Lazio a imprese, startup, maker e cittadini, attraverso la formazione e l’orientamento all’imprenditorialità e al lavoro e che, in collaborazione con enti locali, consorzi industriali, università e centri di ricerca, sostengono la diffusione della cultura imprenditoriale.

Le startup interessate e con i requisiti richiesti avranno tempo fino al 9 ottobre 2020 per proporre i loro progetti in ambito: Agritech, Medtech, Edtech, Smart City, Mobility, Energy, Space-Tech e Supply Chain, dal sitohttps://www.f6s.com/magicwandromeaccelerationprogram/about.

Tra tutte le candidature ricevute verranno selezionate 20 startup che il 16 ottobre 2020 potranno partecipare al Pitch Day per raccontare il proprio progetto. Di queste, 10 saranno selezionate per la fase di accelerazione della durata di tre mesi, che prevede diversi step, a partire da un periodo di test e sviluppo in cui Digital Magics aiuterà le startup a riprogettare i propri modelli di business e a creare proposte di valore per competere sul mercato.

La giornata di selection gate, prevista il 13 gennaio 2021, avrà il compito di decretare le 6 startup finaliste del programma di accelerazione Magic Wand Roma, che riceveranno ciascuna un investimento di 175mila euro e prenderanno parte alla fase di validation in cui saranno supportate nell’execution del proprio progetto, per essere pronte a presentarsi alla community di investitori nel corso dell’Investor Day di febbraio 2021.

Marco Gay, Amministratore Delegato di Digital Magics: “Il programma di accelerazione con Lazio Innova è un piano ambizioso che oggi fa un nuovo passo avanti per sostenere la ripresa dei territori italiani. In questo momento difficile, in cui il nostro sistema economico e sociale è messo a dura prova, è necessario favorire lo sviluppo delle startup, investendo e dando credito ai giovani con la loro capacità innovativa. Grazie alla loro forza creativa, all’abilità di fare impresa con flessibilità, specializzazione e visione, le startup offrono oggi soluzioni e servizi innovativi di impatto, in linea con le sfide globali e che ci porteranno verso nuovi modelli di sostenibilità, transitandoci da un’economia lineare a una circolare. Per questo con Magic Wand acceleration program for digital fast growing sustainability startups vogliamo fare sistema chiamando e coinvolgendo gli innovatori digitali che condividono con noi questa visione”.

Andrea Ciampalini, Direttore Generale di Lazio Innova: “Con il programma di accelerazione progettato insieme a Digital Magics si aggiunge un altro importate tassello alla strategia che Lazio Innova sta attuando per conto della Regione per sostenere e attrarre sul nostro territorio giovani digitali e start-up innovative. Abbiamo pensato di coinvolgere gli Spazi Attivi presenti in tutte le province della regione per dare maggiore forza allo scouting di idee e proposte provenienti dal territorio e per inserire i team selezionati all’interno di una rete già attiva e dinamica”.