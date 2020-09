Una mobilità più sostenibile con E.On, dalla bici all’auto

Ripensare la mobilità in chiave sostenibile è un aspetto fondamentale dell’impegno intrapreso a livello pubblico e privato per contrastare il cambiamento climatico ed è parte integrante della transizione energetica. E.On, Gruppo energetico internazionale a capitale privato e tra i principali operatori energetici in Italia, ha da tempo rivolto la propria attenzione alla mobilità sostenibile nel suo complesso, focalizzandoci sugli obiettivi di ridurre le emissioni correlate alla mobilità e migliorare le possibilità di spostamento delle persone. Parte di questo impegno per rendere più sostenibile il trasporto passa dalla mobilità elettrica, che vede l’azienda impegnata nello sviluppo e nell’offerta di soluzioni già da diversi anni, sia in Italia sia all’estero.

Per quanto riguarda la mobilità su due ruote, l’azienda è partita dal proprio interno per promuovere il cambiamento, in linea col suo approccio olistico alla sostenibilità, con l’iniziativa di e-mobility sharing interno Moving@E.ON, che lo scorso giugno è stata ampliata con la messa a disposizione dei dipendenti 40 biciclette elettriche ad uso professionale e privato. Un progetto che ha dimostrato la propria efficacia lo scorso 22 settembre, quando in occasione del Car Free Day è stata organizzata una biciclettata collettiva lungo il tragitto verso la Sede. Sempre lo stesso giorno l’azienda ha anche lanciato il concorso “Riparti con energia!” presso dieci Punti E.On, gli sportelli territoriali presenti nei territori di maggior concentrazione della clientela, mettendo in palio per ogni locazione una bicicletta elettrica touring, che sarà assegnata dopo la conclusione del concorso il 16 ottobre prossimo. E.On punta a crescere nel settore anche attraverso partnership strategiche, come quella stretta con BikeSquare, giovane startup per lo sviluppo del cicloturismo sostenibile che, attraverso l’omonima app, offre soluzioni e pacchetti per il noleggio di bici elettriche in 27 territori, proponendo oltre 250 percorsi che uniscono natura, cultura, tradizioni locali e specialità enogastronomiche.

Le partnership di alto profilo sono una caratteristica distintiva anche della crescita, a livello di Gruppo, nel segmento dell’auto elettrica, in particolare delle rete di ricarica: tra le case automobilistiche con cui E.On ha stretto accordi, si contano Volkswagen e Bmw. Il Gruppo ha poi stretto partnership anche con Clever, formando una joint venture “Ultra-Fast Charging Venture Scandinavia” per realizzare e operare una rete di 48 stazioni di ricarica ultraveloce sulle autostrade di Danimarca, Svezia e Norvegia, e con Enel X, che può così offrire ai suoi clienti anche le stazioni di ricarica europee gestite da E.ON. Sul mercato italiano, E.ON propone alle imprese l’offerta E.On DriveSmart, che consente di offrire ai propri clienti una stazione di ricarica per auto elettriche.