Un edificio del 1807 spostato di 100 metri dall’Università di Yale

Costruita nel 1807, dagli ex allievi di Yale e dall'ex senatore degli Stati Uniti James Hillhouse, la casa al 87 di Trumbull Street a New Haven ha avuto una lunga e interessante storia. Nel corso degli anni ha avuto molti usi - recentemente ha ospitato spazi per l'Institution for Social and Policy Studies. Ebbene: originariamente situata al 28 di Hillhouse Avenue, la casa è stata accuratamente decostruita nel 1871 e ricostruita al 87 di Trumbull Street. L'Università ha poi acquistato l'edificio a due piani nel 1926, ed è lì che si trovava fino a poco tempo fa. Per far posto al nuovo Economics Building, la casa è stata sollevata dalle fondamenta e accuratamente spostata nella nuova sede al numero 85 di Trumbull Street.87 Trumbull Street House si trova in fondo alla strada.

Il trasloco fisico della casa ha richiesto solo circa 3,5 ore e mezzo, ma sono stati necessari anni di lavoro per la progettazione. Il progetto è iniziato nel 2018, a partire dal processo di approvazione della città, che ha incluso l'incontro con i gruppi locali di conservazione storica di New Haven. Tra i membri del team di pianificazione e costruzione delle strutture di Yale che hanno lavorato su questo progetto: Jim Elmasry, pianificatore senior del programma, Julie Mangino, responsabile di progetto associato, e Michael Douyard, direttore associato.

Prima che la casa potesse essere spostata, la nuova sede aveva bisogno di una fondazione e di un paesaggio pianificato. Molti venditori, ingegneri e molto coordinamento sono stati coinvolti prima di spostare la casa. David Thompson Architects di New Haven è stato incaricato di progettare le nuove fondamenta, le piccole modifiche alla struttura esistente e il nuovo paesaggio. Come parte del progetto, i piani includevano anche la messa a norma dell'American Disabilities Act (ADA) del primo piano. "Il team ha colto l'occasione per salvare e preservare questo edificio, spostandolo in un lotto vuoto e migliorando la densità di Trumbull Street all'interno del quartiere storico di Hillhouse Avenue", ha detto Jim Elmasry.

Wolfe House e Building Movers di Bernville, Pennsylvania, sono stati assunti per sollevare e far rotolare la casa nella sua nuova posizione. Prima del trasloco, sono stati praticati una serie di fori nelle fondamenta per sostenere le travi in acciaio, tra cui due travi da 65' che si estendono per tutta la lunghezza della casa e una dozzina di travi trasversali da 30'. Le fondamenta sono state poi demolite e la casa è stata sollevata, lasciando spazio per la costruzione di una piattaforma sottostante.

Il lavoro della città di New Haven ha incluso la chiusura della strada e lo spostamento temporaneo di parchimetri e pali della luce. Sono stati rimossi alcuni marciapiedi e alberi, che saranno sostituiti, e si è prestata attenzione al più vecchio e più grande sicomoro della città, sotto il quale la casa doveva passare. Un'intera squadra di persone era sul posto il giorno del trasloco, compresi gli esperti dell'albero di Bartlett, che hanno tagliato alcuni rami del sicomoro mentre la casa si muoveva.

Il trasloco è iniziato alle 7:00 del mattino sotto un cielo limpido e asciutto. La casa è stata abbassata su otto carrelli robotici che sono stati manovrati con un dispositivo proprietario delle dimensioni di un iPad. Mentre la struttura rotolava lentamente lungo Trumbull Street, alcuni lampioni e un semaforo sono stati temporaneamente rimossi e sostituiti per accogliere la struttura. "Avevamo stimato che l'intero processo durava circa 16 ore. Ma a causa di un'attenta pianificazione in anticipo, abbiamo finito in circa sei ore dall'inizio alla fine. Il nostro team è ora esperto nel trasloco delle case. È stato un progetto interessante, insolito e divertente su cui lavorare", ha detto Julie Mangino.