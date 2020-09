PwC: “Emissioni zero a livello globale entro il 2030”

PwC si impegna, a livello globale, a ridurre le proprie emissioni di Co2 per raggiungere il cosiddetto “net zero”, entro il 2030. Tale impegno prevede una decarbonizzazione delle attività aziendali, una significativa riduzione delle emissioni di Co2 connesse agli spostamenti e la neutralizzazione delle emissioni residuali, con progetti di investimento mirati.

Inoltre, per affrontare la sfida climatica, è necessaria una trasformazione radicale in ogni settore dell'economia globale e in tutte le parti del mondo. Per questo la transizione verso un'economia a emissioni zero prevede il coinvolgimento attivo dei fornitori e il supporto professionale a clienti e organizzazioni nello sviluppo e nell'attuazione di piani concreti, dalla strategia alla fase di implementazione.

Parallelamente a quanto fatto internamente e con clienti e fornitori, il network PwC continuerà a contribuire allo sviluppo di politiche pubbliche a sostegno di un progetto a emissioni zero a livello regionale, nazionale e globale.

A livello italiano PwC investe già da alcuni anni in progetti specifici, per compensare le emissioni indirette connesse agli spostamenti dei propri professionisti.

I progetti, definiti sulla base di criteri di qualità e di verifica dell'impatto, anche in linea con i Sustainable Development Goals, garantiscono alle comunità locali sviluppo sostenibile da un punto di vista ambientale, sociale ed economico.

Un ulteriore focus si sta sviluppando sulle politiche di approvvigionamento, in termini di risorse energetiche rinnovabili e di gestione degli spazi. Ne è un esempio la nuova sede Torre PwC, nel quartiere City Life, che sarà alimentata al 100% da energia rinnovabile e da teleriscaldamento.

Questa necessaria trasformazione richiede la costruzione di una maggiore consapevolezza sui temi connessi al climate change, anche con il coinvolgimento dei dipendenti nella costruzione di una cultura aziendale di sostenibilità ambientale. A questo fine sono già state promosse iniziative di educazione e formazione finalizzate a stimolare le persone a considerare l’impatto ambientale nelle proprie scelte quotidiane, all’interno e all’esterno del contesto aziendale.

Per quanto riguarda il mercato, con i propri servizi professionali PwC aiuterà le imprese in questa transizione che richiede certamente competenze trasversali, un approccio olistico e non può prescindere dalla necessità di rafforzare la fiducia degli stakeholder sulla possibilità di un cambiamento, abbandonando vecchi modelli e approcciando questa sfida come un'opportunità.

Aiutare le imprese e le organizzazioni a mitigare il proprio impatto ambientale significa per PwC interdisciplinarità e multicompetenze, lavorare con i clienti sulla propria strategia, sulla governance e sui processi, sulla compliance e sulla misurazione delle performance, per agire in maniera efficace.

È questo il contesto in cui PwC può svolgere un ruolo fondamentale nel guidare la business community nel raggiungere il traguardo della neutralità carbonica, entro il 2030.