Il segreto di Goldman Sachs per scegliere quali azioni comprare

La banca d'investimento Goldman Sachs pensa di aver trovato il modo di individuare quali azioni americane diventeranno le prossime grandi star dell'America.

Le cinque maggiori società statunitensi rappresentano circa un quarto del principale indice borsistico del Paese - la percentuale più alta degli ultimi 40 anni - e Goldman ritiene che ciò sia in parte dovuto alla loro elevata crescita dei ricavi: le azioni statunitensi hanno aumentato i loro ricavi in media del 4% all'anno dal 2009, mentre Facebook, Apple, Amazon, Microsoft e Alphabet sono cresciuti collettivamente del 20%.

Così Goldman's è arrivata a una conclusione: le azioni delle aziende che hanno aumentato i ricavi di almeno il 10% annuo negli ultimi due anni e che si prevede cresceranno di almeno il 10% nei prossimi due anni supereranno le altre. E questo, secondo la banca, darà loro la possibilità di entrare a far parte dei cinque grandi nei prossimi anni.

Probabilmente siete curiosi di sapere quali sono le singole aziende che Goldman ha scelto, ma potreste imparare molto di più dai temi che le collegano. La banca ha evidenziato l'impatto della tecnologia sul settore sanitario, ad esempio, e ha messo in evidenza le aziende che sono orientate sia verso il progresso delle cure mediche che verso l'"informatizzazione della salute". Goldman ha anche sostenuto le aziende che beneficeranno delle trasformazioni digitali nelle aziende, dell'automazione e dell'ottimizzazione del flusso di lavoro (think expense e gestione delle risorse umane), e dell'e-commerce e dei pagamenti digitali - una tendenza che è stata accelerata dalla pandemia del coronavirus.

L'analisi di Goldman è un ottimo esempio di "screening": il processo di filtraggio degli investimenti in base a determinati criteri, al fine di selezionare le azioni o i fondi che meritano di essere esaminati più da vicino. E la buona notizia è che chiunque può farlo - sia che si preferiscano schermi "dall'alto verso il basso" basati su tendenze economiche o tematiche, schermi "dal basso verso l'alto" basati sulle caratteristiche individuali delle aziende (i loro "fondamentali"), o anche una combinazione delle due cose.