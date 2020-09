Il segreto del Giappone, terra degli 80 mila ultracentenari

Una donna di 117 anni con un debole per le bevande gassate e il cioccolato è diventata la persona più anziana del Giappone, nell’ultima verifica statistica. Si chiama Kane Tanaka, era già stata riconosciuta dal Guinness dei primati come la persona vivente più anziana del mondo nel marzo dello scorso anno, e ha battuto il precedente record di maggiore età giapponese di tutti i tempi iquando, sabato scorso, ha superato i 117 anni e 261 giorni.

Tanaka ha festeggiato il risultato con una bottiglia di Coca-Cola - la sua bevanda preferita - e ha indossato una maglietta con il suo volto stampato sopra che le era stata regalata dai membri della sua famiglia. Suo nipote, il sessantenne Eiji Tanaka, ha detto all'agenzia di stampa Kyodo che sua nonna era in buona salute e "si godeva la vita ogni giorno", nonostante le restrizioni sulle visite familiari dovute alla pandemia di coronavirus. "Come famiglia, siamo felici e orgogliosi del nuovo record", ha detto.

I nuovi dati governativi pubblicati lunedì in vista della festività nazionale dedicata all’invecchiamento hanno mostrato che il numero di giapponesi di 65 anni e oltre ha raggiunto il record di 36,17 milioni di persone, pari al 28,7% della popolazione giapponese - la percentuale più alta di qualsiasi altro Paese. Di questi, 80.450 hanno almeno 100 anni, con le donne che rappresentano oltre l'88% del totale. Nel ’63, la prima volta che venne effettuata la statistica, gli ultracentenari giapponesi risultarono essere appena 153.

L'Istituto nazionale per la ricerca sulla popolazione e la sicurezza sociale (National Institute of Population and Social Security Research) prevede che entro il 2040 questa fascia d'età comprenderà poco più del 35% della popolazione.

Oggi Tanaka risulta, nelle statistiche ufficiali moderne, la terza persona più anziana di sempre, dietro a Jeanne Calment, una francese morta nel 1997 all'età di 122 anni, e all'americana Sarah Knauss, morta nel 1999 all'età di 119 anni, secondo il gruppo di ricerca di Gerontologia con sede negli Stati Uniti.