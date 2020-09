Youbiquo, l’unica PMI Innovativa Italiana produttrice di visori a realtà aumentata, è stata riconosciuta come caso di successo da parte di Qualcomm Technologies, Inc. Il 18 Agosto scorso, Talens Holo, prodotto di punta della PMI Innovativa Campana, Youbiquo, è stato oggetto di un caso di studio da parte di Qualcomm Technologies, Inc. tra i leader mondiali nella produzione di processori per dispositivi mobili.

Talens Holo è un visore binoculare a Realtà Aumentata dotato di intelligenza artificiale destinato ai tecnici della manutenzione per consentire loro di migliorare la velocità e la qualità dei loro interventi di assistenza. La visione binoculare offerta da Talens Holo insieme alla telecamera ad alta risoluzione e ad altri sensori, fornisce una serie di funzionalità avanzate tra cui: autenticazione basata su impronta digitale; la possibilità di visualizzare direttamente nel campo visivo la documentazione tecnica a supporto dell’intervento manutentivo, la capacità di riconoscere oggetti con algoritmi di intelligenza artificiale per affiancare il tecnico nel riconoscimento dei diversi componenti di una specifica macchina industriale; la possibilità di condividere il proprio campo visivo con esperti remoti connessi tramite una video-call e la possibilità di registrare video e fotografie durante l’intervento effettuato a fini documentali, di archivio e auditing.

Youbiquo utilizza componenti elettronici avanzati forniti da partner leader di settore. Uno dei principali è LANTRONIX®, Inc, specializzato nell’offrire servizi dedicati allo sviluppo di prodotti tech e di moduli di edge computing. Talens Holo utilizza i System-on-Module (SOM) di LANTRONIX®, Inc. che integrano i processori Qualcomm. “È un grande orgoglio e soddisfazione che Qualcomm, uno dei giganti mondiali dei semiconduttori evidenzi la nostra soluzione Talens Holo come caso di successo, riconoscendo nella nostra proposta una rapidità nella personalizzazione dell’hardware; tali caratteristiche uniche sono rese efficaci dall’adozione delle tecnologie LANTRONIX®, Inc. e consentono la massima integrazione con le esigenze dei nostri clienti” sostiene Pietro Carratù, Amministratore Delegato e fondatore di Youbiquo.

Qualcomm Technologies, Inc., insieme a LANTRONIX®, Inc., supportano Youbiquo nella sua missione creando un circolo virtuoso tecnologico al servizio di aziende sempre più orientata all’Industria 4.0.



Informazioni su Youbiquo srl

Youbiquo è stata fondata nel Dicembre 2013 e realizza Visori a Realtà Aumentata con funzionalità di intelligenza artificiale per il riconoscimento degli oggetti e dei gesti, per uso nell’industria in attività di assemblaggio e di manutenzione di apparati complessi.

È attualmente iscritta all’Albo delle PMI Innovative grazie agli investimenti in Ricerca e Sviluppo che effettua e ad un team altamente qualificato di ingegneri elettronici, informatici e designer industriali.

Partecipa a progetti di ricerca italiani ed europei in partenariato con importanti aziende multinazionali e centri di ricerca europei.

Partecipa come espositore alle maggiori fiere mondiali di settore.



Informazioni su Qualcomm Technologies, Inc.

Qualcomm è una società statunitense di ricerca e sviluppo nel campo delle telecomunicazioni senza fili con sede a San Diego, in California (USA).

Attualmente Qualcomm è tra i primi 6 produttori di semiconduttori per vendite nel mondo con un fatturato pari a 13,5 miliardi di dollari.

Negli anni 2000 l'azienda è cresciuta notevolmente grazie all'ingresso nel mercato dei processori basati su architettura ARM, per smartphone e tablet.

Il suo debutto effettivo nello scenario globale in questo settore risale al 2009 con il lancio sul mercato di Snapdragon, su piattaforma chipset basata sui microprocessori ARM, adottata e immessa in commercio da produttori di smartphone come Acer, Toshiba, HTC e Sony Ericsson.



Informazioni su LANTRONIX®, Inc.

LANTRONIX®, Inc. è un hardware system integrator fondato nel 1989 con sede a Irvine, California/USA. Ad oggi è leader mondiale nelle tecnologie di comunicazione sicure che semplificano l’accesso, la gestione e il controllo remoto di praticamente qualsiasi dispositivo elettronico, indipendentemente dalla posizione.