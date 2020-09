Germania ostica per Tesla, non sa dove produrre batterie

Tesla produrrà cellule per batterie in Germania? Umm, non così veloce, Elon Musk l’ha annunciato, riferendosi al suo stabilimento di Brandeburgo, ma la cosa sembra quanto meno prematura. Le attuali autorizzazioni per quella fabbrica non includono la produzione di celle elettriche, e gli ambientalisti sono sul piede di guerra. In realtà, la sensazione è che Musk voglia prender tempo. Alla vigilia del suo “battery day” ha sparato tweet per avvertire che ci vorranno diversi anni per ottenere i miglioramenti. E’ quasi come se il Board di Tesla Board avesse chiesto al capo di andarci piano con gli annunci, compreso quello di vendere presto un modello a 25 mila dollari in 20 milioni di pezzi all’anno…

La prudenza nasce anche dal fatto che una verifica fatta dopo gli annunci sulle autorizzazioni della fabbrica di Brandeburgo (che poi è a 30 chilometri da Berlino) conferma che quello stabilimento non può avere nulla a che fare con la produzione di celle, e anche l'assemblaggio delle batterie è stato rimosso da quelli consentiti.

La Tesla vuole produrre in quell’impianto 500.000 veicoli elettrici all'anno, dove ora si stanno costruendo le scocche. I primi veicoli usciranno dalla catena di montaggio nel luglio 2021. I precedenti documenti di approvazione e di richiesta per la fabbrica non includono ancora la produzione di batterie. La successiva espansione della fabbrica di automobili per includere una fabbrica di batterie non influisce ancora sulla costruzione attuale e sull'attuale processo di approvazione.