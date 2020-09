Con il vaccino torneranno sugli scudi i titoli value a basso prezzo

“Con il favoloso vaccino contro il coronavirus che comincia a sembrare una realtà, abbiamo cercato di capire se farà sentire meglio gli investitori”: lo promette Finimize, una seguitissima newsletter finanziaria americana.

La pandemia non è ancora finita: questo è chiaro dalle segnalazioni di crescenti casi di coronavirus in Europa e nel Regno Unito, e dalle richieste della Federal Reserve per il governo americano di sostenere la ripresa economica con più spesa. Ma gli investitori scommettono ancora che un vaccino sarà approvato entro la fine di quest'anno o all'inizio del prossimo, e che molte parti dell'economia globale torneranno ai livelli pre-Covid entro la fine del 2021.

Un vaccino, secondo le stime degli economisti, darebbe una spinta alla crescita economica statunitense del 3% e a quella della zona euro del 2%. I cosiddetti titoli "in crescita" - i cui guadagni dovrebbero aumentare rapidamente - e i titoli "difensivi" - i cui guadagni sono relativamente stabili in ogni caso - hanno retto abbastanza bene durante la pandemia. Ma una volta che ci sarà un vaccino che stimola l'economia, gli investitori passeranno probabilmente a titoli "di valore" a basso costo, così come a titoli "ciclici", le cui fortune tendono a salire e a scendere con la crescita economica. D'altra parte, non c'è nessuna pressione per inseguire queste tendenze a breve termine: i titoli orientati verso temi come la digitalizzazione e le energie rinnovabili probabilmente batteranno tutto il resto nel lungo periodo.

Ora che c'è più fiducia nei tempi di un vaccino contro il coronavirus, gli investitori si concentrano sempre più su chi sarà il primo gruppo a produrlo: nove candidati dei 170 originari sono in fase finale di test, con i primi in classifica tra cui la britannica AstraZeneca e le americane Moderna e Pfizer.