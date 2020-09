A Ibla Capital la Business Unit Oil & Marine di Manuli Rubber Industries

Ibla Capital, tramite il fondo di private equity Ibla Industries II, focalizzato su operazioni di turnaround, ha rilevato dalla multinazionale Manuli Rubber Industries la business unit dedicata alla produzione di tubi in gomma per il settore Oil & Marine; il closing dell’operazione è previsto nei prossimi 30 giorni. La business unit, che ha sede ad Ascoli Piceno e un fatturato annuo di circa 15 milioni di euro, impiega 90 risorse specializzate e realizza tubi altamente tecnologici per il trasferimento del petrolio in ambiente marino. In oltre cinquant’anni di attività la società ha acquisito un know-how che le permette di competere con successo in un business ad altissima specializzazione: sono pochissimi i gruppi attivi in questo mercato a livello globale. Negli anni, la divisione di Manuli è stata capace di acquisire contratti in tutto il mondo: dall’Europa all’Asia, dal Medio Oriente all’Africa dall’America Latina all’Oceania. Ibla Capital intende investire nella società per rilanciarla e farle acquisire ulteriori quote di mercato.

“Manuli Oil & Marine è un’eccellenza italiana: sono pochi i soggetti a livello globale, così specializzati in questo settore fondamentale per il trasporto del petrolio”, spiega Alessandro Lo Savio, amministratore delegato di Ibla Capital, “contiamo di consolidarla, garantendole le risorse necessarie per continuare a crescere, e stiamo già studiando ulteriori investimenti, in un mercato con grandi prospettive”.

“Il business Oil Marine non è più core per la Divisione Manuli Hidraulics del Gruppo Mri, ha precisato Giuseppe Rusconi, Amministratore Delegato di Manuli Hydraulics Italia, “e siamo pertanto soddisfatti di aver trovato il giusto investitore, che intende rilanciarlo e permettere al business stesso di esprimere al meglio le sue potenzialità”.