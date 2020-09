October: l’Instant Lending ha risposto al forte bisogno di liquidità delle imprese

Nei soli mesi di luglio e agosto 2020, sono ben 63 le aziende italiane ad essersi finanziate tramite la soluzione di Instant Lending di October - la piattaforma di finanziamento digitale alle imprese leader in Europa continentale, + 473% rispetto al corrispondente periodo dello scorso anno. Dal punto di vista del credito erogato, si è registrato un incremento del 238% tra il periodo luglio-agosto 2019 (con € 4.280.000 erogati) e lo stesso periodo del 2020 (con€ 14.500.000 erogati). In generale, analizzando l’andamento del modello October e allargando l’orizzonte temporale al periodo gennaio-agosto, includendo anche i mesi in cui l’Istant Landing non era ancora operativo, si osserva comunque un importante incremento del 372% in termini di progetti finanziati. Dati che dimostrano con evidenza la validità di tutte le iniziative messe in campo da October a supporto delle PMI dall’inizio della pandemia.

La soluzione di Instant Lending, lanciata lo scorso luglio, è riuscita a rispondere tempestivamente alla crescente esigenza di liquidità da parte delle PMI, a causa della pandemia da COVID-19. Grazie alla completa automazione del processo di valutazione del rischio tramite sofisticate tecniche di machine learning, October riesce a fornire in pochi minuti una proposta di finanziamento compresa tra i 30 e i 250mila euro con 6 mesi di preammortamento e la copertura del Fondo di Garanzia.

Le misure di sostegno alle imprese tramite garanzie statali introdotte dal governo italiano permettono anche alle piattaforme di digital lending, come October, di erogare finanziamenti in maniera più efficace che in altri Paesi Europei, attivando così un’ulteriore leva a sostegno delle PMI e contemporaneamente mitigando il rischio a carico degli investitori.

I numeri dimostrano come October possa rispondere in maniera rapida ed efficace ad un ampio bacino di PMI in crisi di liquidità: dal 17 marzo al 14 settembre 2020 sono pervenute al Fondo di Garanzia più di 1 milione di domande (per un importo totale di oltre 79 miliardi); di queste, il 19% (187.674 domande) hanno richiesto importi superiori ai 30 mila euro (per un ammontare totale di circa 62 miliardi di euro).

Sergio Zocchi, amministratore delegato di October Italia: “Le PMI italiane, oggi più che mai, hanno bisogno di liquidità e la velocità di accesso al credito rappresenta un fattore decisivo per la loro sopravvivenza. Il nostro Governo ha il merito di aver inserito le realtà di digital lending tra quelle legittimate ad avvalersi delle garanzie statali. Le nostre imprese, rispetto a quelle di altri Paesi europei, hanno quindi un ulteriore strumento di accesso al credito che sta dimostrando la propria efficacia. Per risollevare l’economia è necessario mettere in campo ogni possibile strumento per aiutare le imprese: October lo ha fatto studiando una soluzione di finanziamento istantaneo che favorisce l’incontro tra domanda e offerta di credito e tutela i propri prestatori tramite le garanzie statali”.

October è la piattaforma per il finanziamento online alle imprese leader in Europa continentale, alternativa al tradizionale canale bancario. Attiva dal 2015, a fine agosto 2020, a livello globale, ha erogato oltre 440 milioni di euro distribuiti su 982 progetti. Ai prestatori sono già stati rimborsati oltre 200 milioni di euro di interessi. In Italia, da inception (ovvero dall’avvio della piattaforma nel nostro Paese, a maggio 2017) a fine agosto 2020, ha erogato oltre 90 milioni distribuiti su 219 progetti.