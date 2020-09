Thales Alenia Space: accordo per lo Smart working anche dopo l’emergenza Covid

Thales Alenia Space Italia - joint venture tra Thales (67%) e Leonardo (33%), azienda leader nel settore spaziale - ha firmato un accordo con i sindacati che prevede la prosecuzione, su base volontaria, della modalità di lavoro in smart working fino al 31 dicembre 2021, oltre quindi la fase emergenziale che salvo proroghe terminerà il prossimo 15 ottobre. La possibilità di continuare a lavorare in smart working riguarda la maggior parte degli oltre 2300 addetti di Thales Alenia Space distribuiti nelle quattro sedi di Roma, Gorgonzola, Torino, L’Aquila.

Lo smart working introduce maggiore flessibilità nella modalità lavorativa per i dipendenti di Thales Alenia Space senza intaccare gli obiettivi di produttività, come sperimentato nella fase di lockdown quando si è continuato a lavorare a distanza anche con i clienti internazionali mantenendo sempre il consueto livello di efficienza e reciproca soddisfazione.

Cecilia Navarra, Responsabile delle Risorse Umane di Thales Alenia Space ha sottolineato che “l’introduzione di questa nuova fase di lavoro agile rientra nel percorso di evoluzione culturale ed organizzativa dell’azienda, già avviato da tempo con un ampio programma di trasformazione digitale. La flessibilità che stiamo mettendo in piedi oggi – ha aggiunto – ha l’obiettivo sia di tutelare benessere e salute dei dipendenti, consentendo un miglior bilanciamento tra vita professionale e vita privata, sia di rendere più efficace il lavoro di squadra ed accrescere la competitività dell’azienda”.

“La filosofia che accompagna lo smart working in Thales Alenia Space– ha proseguito Cecilia Navarra - si basa su una agilità intelligente che mette al centro principi come autonomia, fiducia, responsabilizzazione, dialogo, cultura della performance, efficienza organizzativa”. La fase di smart working sarà caratterizzata da un programma di formazione per i dipendenti e i manager che accompagneranno il team nel processo di cambiamento, con l’obiettivo di rendere possibile la comunicazione, la collaborazione e la condivisione di conoscenza, indipendentemente dalla presenza fisica in un luogo di lavoro definito e stabile.