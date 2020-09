Smart working, da oggetto misterioso a "mai-più-senza"

Diavolo d'uno smart working: ha saputo imporsi con una rapidità - inzialmente obbligata - sfruttando la terribile pandemia. E oggi, come una droga, ha assuefatto gli italiani. Tanto che secondo una ricerca condotta da Aidp, l'associazione italiana dei direttori del personale, due aziende su tre anche alla fine dello stato di emergenza continueranno a praticare il lavoro agile in forme diverse. Circa il 30%, inoltre, farà nuovi interventi organizzativi ispirati ai principi del lavoro agile. Come spiega il presidente di Aidp,Isabella Covili Faggioli, «il post covid vedrà una crescita sostenuta dello smart working come strumento strutturale dell’organizzazione del lavoro con percentuali superiori rispetto a prima; nella valutazione tra rischi e opportunità quest’ultime hanno una percezione molto elevata rispetto alle criticità che pur ci sono. Si apre, così, una nuova fase di ripensamento del futuro del lavoro in cui bisognerà ben bilanciare le opportunità con gli svantaggi e soprattutto sarà necessario uno spirito collaborativo tra le parti che eviti la polarizzazione del confronto».

Dalla survey si scopre, inoltre, che soltanto un quarto delle aziende tornerà alla totale normalità nella gestione degli spazi tra ottobre e novembre, mentre in oltre il 70% delle aziende saranno mediamente utilizzati tra i 2 e i 3 giorni a settimana per le attività in lavoro agile. Tra i maggiori vantaggi riscontrati: risparmio di tempo e costi di spostamento per i lavoratori (69%); maggiore soddisfazione dei dipendenti e miglioramento della vita in termini di work-life balance (64%); aumento della responsabilità individuale (46%). Per contro, gli svantaggi maggiormente rilavati sono la perdita delle relazioni sociali (62%), la mancanza di separazione tra ambiente domestico e ambiente lavorativo (32%); rischio di un sovraccarico di lavoro (21%).