Ibrahimovic positivo al coronavirus, è in quarantena a casa

MILANO (ITALPRESS) - Zlatan Ibrahimovic è risultato positivo al coronavirus. L'attaccante svedese del Milan salterà la sfida di stasera di Europa League contro il Bodo/Glimt. É il secondo caso di Covid in due giorni fra i rossoneri dopo quello di Duarte. La positività di Ibra è emersa in occasione del "tampone effettuato per la partita odierna - fa sapere la società rossonera - Informate le autorità sanitarie competenti, il giocatore è stato prontamente posto in quarantena a domicilio. Tutti gli altri tamponi effettuati sul gruppo squadra sono risultati negativi". (ITALPRESS). glb/red 24-Set-20 15:27