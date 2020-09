Cefriel inclusa tra i "Welfare Champion" 2020

Oltre 3.000 le piccole e medie aziende italiane che hanno partecipato alla ricerca con cui è stato costruito il “Welfare Index PMI” - promosso da Generali Italia con la partecipazione di Confindustria, Confagricoltura, Confartigianato e Confprofessioni e con la collaborazione di Vita -, il primo indice di valore scientifico che analizza e valuta il benessere dei dipendenti nelle piccole e medie imprese italiane.

Cefriel rientra nel gruppo ristretto di aziende nominate “Welfare Champion 2020” per essersi distinta, in un anno così sfidante per le imprese, nell’ambito del welfare aziendale.

Le aziende selezionate sono state premiate alla presenza, tra gli altri, del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte durante l’evento “Welfare Index PMI: Presentazione del Rapporto 2020” tenutosi ieri a Roma. Da anni Cefriel è impegnata a caratterizzare il proprio modo di fare impresa lavorando in maniera responsabile, sostenibile e trasparente, per perseguire uno scopo a più ampio raggio.

“L’impatto sociale delle attività di un’azienda è ormai diventato un aspetto fondamentale che guida le scelte di business e l’approccio dell’azienda verso il contesto esterno e l’organizzazione interna”, commenta Alfonso Fuggetta, CEO Cefriel. “Il riconoscimento ottenuto ci fa particolarmente piacere perché da sempre l’impegno di Cefriel è finalizzato non soltanto a raggiungere gli obiettivi economici, ma anche a promuovere la crescita e il miglioramento del welfare aziendale”.

L’attenzione di Cefriel nei confronti della persona si traduce in un impegno di miglioramento in molteplici ambiti, dai percorsi di crescita, formazione e sviluppo personalizzati, alla promozione di un equilibrio tra vita personale e lavorativa con l’adozione di politiche come lo Smart Working, già predisposto e sperimentato con successo prima della pandemia.

“Condividiamo pienamente con i promotori dell’iniziativa Welfare Index PMI la convinzione che il welfare aziendale faccia crescere l’impresa e faccia bene al Paese”, spiega Roberta Letorio, Chief Human Resources Officer di Cefriel. “Per questo siamo onorati di essere stati nominati Welfare Champion 2020, un Premio che riconosce la nostra attenzione verso il benessere delle persone promuovendo un ambiente di lavoro gratificante, stimolante e impegnato a garantire un equilibrio virtuoso tra vita privata e professionale. In un anno così sfidante e critico a causa del Covid-19, abbiamo saputo unire ancora di più le forze per trovare le soluzioni di welfare migliori per ciascuno, coniugando necessità aziendali come la maggiore attenzione ai costi con esigenze di salute, lavoro e famiglia”.