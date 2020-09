Un nuovo kit antibatterico per occhiali, stampato in 3D

L’occhio vuole la sua parte anche in tempi di Covid-19. Così Elmec 3D, Business Unit di Elmec Informatica, e ZEISS Sunlens, adottando un design innovativo e la stampa 3D, hanno, permesso la realizzazione di un kit protettivo che risponda alle esigenze di protezione determinate dalla pandemia di Coronavirus.

Gli occhiali Radetzky, Milf, Omen e Cicinin - già tra i modelli di maggiore successo della linea proposta da SNOB Milano - grazie alla partnership con Elmec 3D e ZEISS Sunlens, sono stati riproposti con montature antibatteriche, ottenute con l’applicazione di un paraocchi laterale, su misura, mai prima d’ora utilizzato nella produzione di occhiali.

Sono state inoltre realizzate mascherine ZEISS Sunlens antiriflesso, a totale copertura della montatura, proprio nell’ottica di offrire una maggiore protezione, favorita dalla combinazione con i paraluce a pressione laterali, che si montano sugli occhiali con un semplice clic.

I paraluce sono stati prodotti da Elmec mediante stampa 3D con tecnologia Multi Jet Fusion di HP, utilizzando il materiale biocompatibile PA12 e sono disponibili nelle varianti, nero, blu e rosso.

“Come Elmec 3D ci stiamo impegnando molto per rendere la nostra tecnologia utile in tempi di emergenza sanitaria - afferma Martina Ballerio, Business Unit Manager di Elmec 3D - Necessità e priorità stanno portando ad una parziale perdita di scetticismo nei confronti delle potenzialità di questa tecnologia, a fronte di una maggiore percezione dei benefici. La manifattura additiva può essere sfruttata infatti per la stampa di importanti componenti finali e può rendere possibili soluzioni finora non realizzabili, in tempi rapidi e con materiali altamente performanti, non riproducibili con tecnologie tradizionali”.

“Ci siamo affidati ad un’azienda altamente tecnologica per la produzione di paraocchi stampati in 3D, tailor made, per ogni modello - afferma Tommaso Bosetti, ideatore e designer di SNOB Milano - Il nostro diventa così un occhiale dall’aspetto molto medicale e rappresenta il primo tentativo sul mercato di un modello medicale dalle alte performance ottiche. Ci teniamo a ringraziare Elmec 3D per la dinamicità con cui ci ha supportato”.

Il risultato è un prodotto finale che assicura una protezione completa all’occhio, senza rinunciare a qualità e stile.