Satispay sul podio delle start-up più resilienti in Italia

Satispaycompare al 3° posto nella classifica “LinkedIn Top Startup 2020”, che in questo particolare anno rispecchia lo stato attuale dell’economia e del mondo sulla scia dell’emergenza Coronavirus, valorizzando le startup che sono risultate tra le più resilienti, proprio tenendo in considerazione come stanno affrontando l’attuale scenario lavorativo in continuo cambiamento.

La classifica conferma la crescita e il posizionamento di Satispay, che durante la prima fase dell’emergenza ha raggiunto e velocemente superato il traguardo di 100.000 esercenti aderenti al proprio network (oggi già 120.000) e che proprio durante il lockdown si è distinto come strumento di pagamento preferito dai merchant per ricevere pagamenti in sicurezza, offrendo infatti la possibilità di scambiare denaro tra privati a distanza e, nei negozi, di pagare senza maneggiare contanti né appoggiare il telefono sul POS.

In particolare, per far fronte alle esigenze dei commercianti durante l’emergenza Coronavirus,Satispay ha creato il servizio “Consegna e Ritiro” per permettere agli esercenti di ricevere gli ordini telefonicamente, richiedere e accettare i pagamenti tramite app, semplificando così le operazioni di ritiro e di consegna della merce, ed è stato identificato dal Comune di Milano, come una delle due modalità di erogazione dei buoni spesa a sostegno delle famiglie in difficoltà.

Alberto Dalmasso, Co-founder e CEO di Satispay ha dichiarato: "Siamo grati di questo riconoscimento da parte di LinkedIn. Lo dedichiamo a tutto il nostro team che in questi mesi, con grandissimo coinvolgimento e trasporto, si è impegnato nello sviluppo di nuove funzionalità per far sì che anche durante le settimane più difficili i nostri merchant così come i nostri clienti privati potessero trovare ancora più supporto in Satispay. Un supporto che abbiamo iniziato proprio durante il lockdown a esportare anche in Germania e Lussemburgo. Sono stati mesi intensi, in cui la squadra ha continuato a crescere e ci ha fatto capire con ancora maggior chiarezza dove possiamo fare la differenza.”

La metodologia usata per stilare la classifica Top Startups, pubblicata quest’anno in 14 paesi e per la prima volta in Italia, si basa sui dati di LinkedIn e sull’esperienza della redazione. Sono stati presi in considerazione quattro fattori: la crescita delle assunzioni nell’azienda, l’interesse dei membri della piattaforma nei confronti dell’azienda e dei suoi attuali dipendenti, l’interesse per le posizioni aperte e le application effettuate, nonché la capacità dell’azienda di attrarre i migliori talenti.

Quest’anno sono stati esaminati i dati relativi a un periodo di tempo che va da gennaio a luglio 2020, proprio per poter rilevare le startup emergenti e più resilienti nel periodo più critico della pandemia.

Qui ulteriori informazioni su LinkedIn Top Startup.

Le LinkedIn Top Startup 2020 (in ordine alfabetico):

Casavo (immobiliare)

BOOM Image Studio (fotografia)

Satispay (servizi finanziari)

Everli (informatica e servizi)

Credimi (servizi finanziari)

Energy Way (informatica e servizi)

Milkman (logistica e supplay chain)

Kineton (informatica e servizi)

iGenius (informatica e servizi)

Roboze (ingegneria meccanica o industriale)