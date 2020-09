Integratori e mercato: è il momento della trasformazione dei modelli di vendita

E’ un momento complesso per economia e produttività nel mercato degli integratori. Le aziende a marchio hanno sofferto il blocco della circolazione delle proprie reti di vendita e informazione medica, peculiare nella promozione dei prodotti presso il medico e il farmacista. Il mercato degli integratori negli ultimi anni ha registrato una costante crescita e, solo in Italia, vanta un fatturato di 3,7 miliardi di euro, e nonostante il periodo di difficoltà economiche generali, le aziende aumentano gli investimenti e scommettono sull’export. Le imprese che non vogliono perdere la scommessa con questo difficile 2020 scommettono su nuovi modelli di sviluppo e di distribuzione. Attualmente anche l’Organizzazione Mondiale della Sanità si è espressa sul tema degli integratori, inserendoli nella categoria dei prodotti alimentari efficaci nella gestione e nel mantenimento della salute.

E’ il momento della trasformazione dei modelli e dei canali di vendita. Nel mercato degli integratori- esordisce il prof Scapagnini- non si può parlare di una battuta d’arresto quanto di un battuta di “trasformazione” dei modelli e dei canali di vendita. Da Febbraio 2020 ad oggi è mutato il potere di spesa delle famiglie e questo ha influenzato il mercato. Le priorità nei primi mesi del 2020 hanno subito un processo di revisione in ogni nucleo famigliare, rispetto al potere di spesa delle singole famiglie. Gli integratori non sono considerati un bene di prima necessità essenziale, tuttavia da Marzo a Maggio sono diventati importanti nella dieta per le difficoltà di molte persone nel raggiungere e mantenere un’alimentazione ottimale. Le persone infatti uscivano meno, andavano al supermercato a comprare l’indispensabile.

Rivedere la catena della logistica ha rappresentato la chiave di volta per molte aziende, e quelle che hanno rivisto con velocità e flessibilità i modelli di vendita, e di distribuzione hanno retto l’impatto senza subire danni. In questo periodo è esploso anche il modello della vendita on line con consegna a domicilio- prosegue il prof Scapagnini- ma il modello della vendita on line va osservato con cautela, innanzitutto perché perde l’importante ruolo della prescrizione/suggerimento da parte del medico o del farmacista secondariamente perché è meno tracciabile, e se diviene sconsiderato rischia di depauperare l’efficacia reale e la qualità del prodotto, indebolendo la forza del mercato perché dove la qualità si abbassa, il mercato si squalifica.

Della visione d'insieme riassunta in questi termini dal professor Scapagnini hanno fatto tesoro e testimonianza aziende “illuminate” come Solgar Italia, gruppo leader del mercato Italiano degli integratori. Solgar ha appunto scelto di dare un ulteriore impulso al business attraverso la creazione di un Hub a Milano per velocizzare la distribuzione.

Nonostante questo singolare 2020 infatti, Solgar Italia, marchio internazionale in ambito nutraceutico, è riuscita al 31 Agosto 2020 a mettere a segno un +8,24% rispetto ai primi 8 mesi del 2019. E quest’anno l’azienda, anche per far fronte alle mutate condizioni di mercato e di contesto, e per essere più performanti e incentivare il turnover della merce, aprirà il nuovo HUB a Milano entro un semestre per consegnare i prodotti ai clienti milanesi in 6h lavorative, dall’ordine.

“Dotata di una logistica già estremamente veloce e snella, dove gli ordini vengono evasi lo stesso giorno del ricevimento permettendo la consegna in 24-36h - spiega Michelangiolo Caudullo Direttore Amministrativo e finanziario di Solgar Italia Multinutrient - quest’anno abbiamo moltiplicato gli sforzi per raggiungere una logistica d’eccellenza, e far sì che Solgar si confermasse un player leader, oltre che nella qualità del prodotto, anche nella gestione del servizio , assolutamente prioritario per le esigenze dei nostri Clienti.

Nonostante il momento storico ed economico particolarmente complesso, Solgar riesce così a rafforzare ulteriormente la propria leadership nel settore. “Nuovi e veloci vettori di consegna ed efficacia e qualità comprovata dei prodotti”, per il direttore finanziario di Solgar risultano essere i punti di forza del gruppo.

Al posto degli eventi live, webinar di taglio scientifico e formativo

La cancellazione di fiere di settore, congressi ed eventi di promozione in Italia ed all’estero, ha penalizzato il settore, e su questo Michelangiolo Caudullo non ha esitazioni: “I circa 200 eventi live curati normalmente dall’azienda ogni anno, sono stati sostituiti con webinar di taglio scientifico e formativo, puntando contestualmente sul consolidato rapporto con le Farmacie, presidi importanti di salute sul territorio”.

Obiettivi futuri: il potenziamento della rete distributiva in 6 città in posizione strategica

Tra gli obiettivi dei prossimi 5 anni oltre a continuare ad evadere con massima velocità le consegne, abbiamo come obiettivo quello di espandere e potenziare la rete distributiva in altre città strategiche come Firenze, Roma, Napoli, Torino, Genova e Bologna.

Quali gli integratori più ricercati durante il primo semestre 2020?

I multivitaminici ed in particolare le Vitamine C e D, per il sostegno del sistema immunitario e del gruppo B, i probiotici per il microbiota intestinale, estratti vegetali ed Omega 3 per il controllo dell’infiammazione.

Oggi se si vuole veramente incidere, occorrono interventi diversi dalla logica seguita fino ad oggi. Oggi più che mai la parola chiave sembra essere “trasformazione”.