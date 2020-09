Da una parte lo studio legale di riferimento nel mondo dell’impresa e della finanza straordinaria in Italia. Dall'altra un’associazione professionale indipendente che offre consulenza su tutte le aree della fiscalità nazionale e internazionale per clienti privati e corporate. Solo che il "da una parte" e il "dall'altra" ora diventano la stessa parte. La notizia è di quelle in gergo si chiamamo "bombe", con un'accezione, però, che nulla ha a che fare con la belligeranza, anzi: lo studio legale Gatti Pavesi Bianchi si fonde con Ludovici Piccone & Partners. Per i non addetti ai lavori, va specificato che Gatti Pavesi Bianchi, specializzato in diritto societario, bancario, regolamentare e dei mercati finanziari, è tra le principali realtà per le operazioni di merger & acquisition (che spesso coinvolgono i principali operatori di private equity), di capital market, di banking & finance e di equity and debt restructuring. Da oltre 30 anni, lo studio è impegnato nella strutturazione e realizzazione di deals di particolare complessità, sia nazionali sia crossborder, che hanno avuto un impatto radicale sull’economia italiana: nell'assistere i principali attori italiani e internazionali, lo studio ha assunto un ruolo cruciale nella trasformazione del settore imprenditoriale, finanziario e legale in Italia. Oggi conta oltre 100 avvocati, 16 soci, sedi a Milano e Roma. E L&P - Ludovici Piccone & Partners è un’associazione professionale indipendente che offre consulenza su tutte le aree della fiscalità nazionale e internazionale per clienti privati e corporate con sedi a Milano, Roma, Londra, Lussemburgo e Vienna. Attualmente conta un team di 32 professionisti. Oltre ai name partner Paolo Ludovici e Pietro Piccone Ferrarotti, i partner sono Michele Aprile, Loredana Conidi, Andrea Iannaccone, Andrea Prampolini e, presso la sede di Londra, Luca Formica.

La nuova realtà, che assumerà il nome “Gatti Pavesi Bianchi Ludovici”, si avvia verso un importante percorso di crescita e internazionalizzazione combinando le practice di Gatti Pavesi Bianchi con il Tax e Private, in cui Ludovici Piccone & Partners gode di una riconosciuta expertise. Dal 1° gennaio 2021 potrà contare su 140 professionisti, di cui 20 Equity Partner - opererà presso gli attuali uffici di Milano e Roma di GPB ed avrà una propria presenza anche all’estero nelle sedi di Londra, Vienna e Lussemburgo.

Il nuovo Studio sarà in grado di mettere a disposizione dei propri clienti nazionali ed internazionali il proprio expertise di altissimo livello in tutte le aree del diritto civile, commerciale e societario, della fiscalità nazionale e internazionale, del transfer pricing e della pianificazione dei patrimoni privati, dei trust e dei passaggi generazionali, offrendo soluzioni innovative e sofisticate sia in operazioni societarie e di finanza straordinaria, che in questioni contenziose complesse.

La fusione realizza l’unione di due eccellenze nei rispettivi settori i cui professionisti condividono gli stessi valori e darà vita a uno Studio fortemente sinergico e integrato che, partendo da una consolidata posizione sul mercato interno, intende accrescere la propria presenza internazionale.