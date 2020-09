Lufthansa taglia ancora i voli: a terra altri 150 aeroplani

Si addensano nuove nuvole nere sul futuro di Lufthansa. La compagnia aerea, così come tutte le altre del comparto, ha dovuto mettere in preventivo un taglio del personale nell'ordine delle 22.000 unità. Ma potrebbe non bastare: secondo l'Handelsblatt, infatti, dei 760 velivoli originari, almeno 150 non voleranno più, portando il complessivo degli esuberi in ujna forbice compresa tra i 25 e i 26.000 posti di lavoro. A nulla, dunque, è servito il prestito garantito dallo stato tedesco di 9 miliard di euro. Troppo drammatica la crisi generata dal Coronavirus.

A proposito di vile denaro, oltretutto, il consiglio di amministrazione della società ha deciso di operare una svalutazione da 1,1 miliardi di euro della flotta da iscrivere già nel bilancio del terzo trimestre. In particolare, ai sei "giganti" A380 già parcheggiati negli hanagar, se ne sommano altri 8 e ulteriori 10 Airbus A340-600, tutti aeroplani adatti per il lungo raggio. "Se il trend attuale continuerà - recita il comunicato del gruppo - i posti per chilometro disponibili rimarranno solo nel range fra il 20 e il 30 per cento di un anno fa".

"Nonostante il peggioramento dell'outlook - prosegue il comunicato del gruppo - il piano finanziario rivisto intende ridurre ulteriormente gli esborsi di liquidità attraverso un'attenta gestione dei costi. L'uscita di liquidità sarà ridotta dagli attuali circa 500 milioni di euro al mese a circa 400 nel corso dell'inverno. Il target comunicato in precedenza dal gruppo di ritornare a un cash flow operativo positivo durante il 2021 viene rafforzato". Infine verrà implementato uno snellimento del 20% delle posizioni manageriali e verranno rivisti tutti gli spazi per uffici amministrativi nel mondo con un target di riduzione del 30% per quelli in Germania.