Emirati Arabi e Giappone sono i nuovi orizzonti di espansione internazionale di ICONA Design Group, società italiana di design che celebra 10 anni di successi in questo complesso 2020, con la costituzione di un nuovo ufficio di rappresentanza appena inaugurato a Dubai e presto una nuova sede operativa in Giappone, che si aggiungerà a quelle di Torino, Shanghai e Los Angeles.

“L’obiettivo con l’ufficio di Dubai – spiegano dall’azienda - è di espanderci nel Middle East nei settori luxury (auto di lusso e product design), mobility (yacht e aviazione) e smart mobility, perché questi Paesi sono molto sensibili alle nuove tecnologie. In Giappone la nostra sede sarà nel quartiere di GINZA, il più rinomato e di lusso di Tokio, cuore pulsante di un mercato che apprezza notevolmente il design italiano, dove puntiamo in particolare al settore automotive, product & industrial design.”

L’annus horribilis non spaventa dunque la società, che nacque nel 2010 proprio sulla scia di un’altra grande crisi: la sfida imprenditoriale fu all’epoca di contrastare la profonda depressione occidentale iniziata dagli USA nel 2008. La Cina all’epoca cresceva invece a doppia cifra, facendo in poco tempo del Paese del Dragone la meta più ambita del business occidentale. Si è rivelata vincente la strategia di ICONA di aprire subito, insieme all’headquarter di Torino, una sede diretta a Shanghai, nuova frontiera del design in Oriente, seguita pochi anni dopo da quella di Los Angeles, hub indiscusso dell’innovazione oltreoceano.

ICONA, che oggi occupa nelle diverse sedi circa 100 persone tra designer, modellisti, ingegneri e project manager è un perfetto esempio di azienda glocal: cuore ben saldo a Torino, capitale indiscussa dell’automotive, il settore in cui si è espressa principalmente fino ad ora l’attività, e visione globale, garantita da un team internazionale che conta 20 diverse nazionalità in rappresentanza dei cinque continenti con età media 30 anni. In ICONA, la sensibilità tutta italiana per lo stile e la creatività dialoga quotidianamente con l’avanguardia del pensiero della community internazionale di giovani talenti distribuita nelle tre sedi. Questa ricetta ha permesso all’azienda di diventare presto un caso di successo italiano in Cina, dove ha fortemente contribuito a rivoluzionare lo stile dell’intero settore automotive locale. Diverse case automobilistiche cinesi (come FAW, SAIC, GEELY) hanno prodotto in questi dieci anni e vendono tuttora modelli dal design firmato ICONA, a bordo delle quali viaggiano le massime autorità del Paese.

Nota per aver firmato progetti rivoluzionari come Nucleus (Ginevra, 2018), la prima concept car senza volante né pedali pensata per essere totalmente autonoma, è già grande l’attesa per i due concept vehicles che la firma italiana ha in serbo per la terza edizione del China International Import Expo di Shanghai, dove presenterà anche la sua idea di smart mobility a 360°, la frontiera su cui si giocherà il futuro di ICONA.

“Non possiamo più pensare alla mobilità come solo trasporto di persone – affermano dalla società italiana di design – perché tutto è movimento e, in un mondo sempre più smart, la connessione tra luoghi, cose e persone è imprescindibile. Far dialogare la tecnologia con l’uomo e le cose richiede un approccio sempre più aperto del design, che non può più essere un attributo estetico finale ma deve integrarsi alla progettazione fin dall’inizio. Inoltre, la smart mobility si integra nel concetto di smart city, un ecosistema complesso e articolato: due concept che per diventare realtà richiedono un approccio multidisciplinare e una integrazione tra competenze diverse. E proprio il design, che nasce dalla capacità di visualizzare il futuro, e ha quindi in sé il germe dell’innovazione, può diventare aggregatore di competenze diverse e promotore di nuove forme di collaborazione.” ICONA individua in questa trasformazione anche una opportunità di rilancio per l’intero settore automotive italiano, che nel secolo scorso ha scritto intere pagine della storia mondiale dell’automobile e proprio in questa nuova sfida può trovare la via di rilancio per il futuro.

“Stiamo stringendo alleanze – concludono dall’azienda - con partner High Tech e Università, come con un gruppo di ricerca del Politecnico di Zurigo, per lavorare insieme in un team in grado di realizzare articolati progetti di Smart mobility.” Intanto, il colosso cinese del commercio elettronico JD utilizza già nel suo quartier generale un veicolo a guida autonoma di livello 4, firmato ICONA. È il capostipite dei veicoli totalmente autonomi che si muoveranno nelle città del futuro, interagendo tra loro, con le persone e le cose.