Exit poll, al referendum vince il sì, testa a testa Puglia e Toscana

ROMA (ITALPRESS) - Dai primi instant-poll, il referendum costituzionale segna la vittoria del Sì, in vantaggio con almeno il 60%. Alle Regionali in Veneto, secondo gli instant poll, il candidato di centrodestra Luca Zaia è in testa con il 70-74% su Arturo Lorenzoni (centrosinistra) fermo al 16-20%, in Liguria Giovanni Toti è avanti con una forbice compresa tra il 53-57% su Ferruccio Sansa che e' tra il 33 e il 37%. Testa a testa in Toscana tra Eugenio Giani (41-45%) e Susanna Ceccardi (38-52%) e in Puglia tra Michele Emiliano, centrosinistra (36-40%) e Raffaele Fitto, centrodestra (36-40%). Nelle Marche Francesco Acquaroli è in vantaggio, in Campania Vincenzo De Luca (centrosinistra) è in testa con il 52-56% su Stefano Caldoro (centrodestra) con il 26-30%. (ITALRESS) mgg/red 21-Set-20 16:10