Digital Magics e Cdp Venture puntano 3,5 milioni su sei startup "promettenti"

Digital Magics S.p.A e CDP Venture Capital Sgr – Fondo Nazionale Innovazione supportano il round di investimento in 6 start-up italiane innovative per un controvalore pari a oltre 3,5 milioni di euro. CDP Venture Capital Sgr partecipa per circa 1,6 milioni di euro attraverso il Fondo Acceleratori e il Fondo Italia Venture II che co-investe in una delle start-up.

Al round di investimento hanno partecipato, oltre Digital Magics (che ha investito circa 300 mila euro) e CDP Venture Capital, anche diversi investitori professionali.

Il processo si è svolto interamente durante il periodo del lockdown e conferma il significativo interesse da parte degli investitori e delle istituzioni verso l’asset class delle start-up.

Marco Gay, Amministratore Delegato di Digital Magics, ha così dichiarato: “Siamo molto soddisfatti di come è nata e come sta proseguendo la collaborazione con CDP Venture Capital Sgr, anche per l’accelerazione che ha impresso nell’investimento di terzi. Le nostre partecipate hanno trovato un partner importante che con Digital Magics e gli altri investitori hanno concretizzato la raccolta di equity, capitale strategico per i piani futuri.”

Enrico Resmini, Amministratore Delegato e Direttore Generale di CDP Venture Capital Sgr - Fondo Nazionale Innovazione, commenta: “Il lavoro sinergico portato avanti dal Fondo Acceleratori di CDP Venture Capital Sgr, insieme a Digital Magics, dimostra quanto sia efficace fare sistema insieme a importanti attori e investitori, a beneficio delle realtà più innovative e meritevoli del nostro Paese.”

Le start-up del portfolio Digital Magics coinvolte sono:

Aworld, start-up innovativa con uffici a Torino e a New York, investe nella sostenibilità e nel futuro del pianeta, con l'obiettivo di creare una cultura sostenibile attraverso il pubblico, le aziende e le istituzioni. AWorld ha creato una piattaforma social-gamified che premia gli utenti per azioni e comportamenti sostenibili, usando il sistema della gamification.

Criptalia è la piattaforma regolamentata di crowdlending peer-to-peer, che collega le PMI di valore che vogliono investire in un progetto di crescita, con i finanziatori alla ricerca di buoni tassi di interesse e a basso rischio sui cui investire. Criptalia utilizza Blockchain pubbliche permissionless, principalmente con i protocolli Bitcoin ed Ethereum, in quanto si ritiene la Blockchain pubblica l'unica che può garantire sufficiente trasparenza, immutabilità e sicurezza agli investitori. La start-up è conforme al 100% al regolamento europeo MiFID II.

GrowishPay, start-up fintech italiana, è leader nelle soluzioni di social payment e-wallet based per pagamenti di gruppo, liste regalo, giftcard, e-wallet management, pagamenti privativi, loyalty e cashback. La società opera con il marchio Growish (collette online), ListaNozzeOnline.com (lista nozze per raccogliere importo dei regali su wallet e sito matrimonio) e ScuolaPay, per pagare in modo semplice e sicuro ogni attività scolastica (coming soon). Forti dell’esperienza di oltre 105.000 utenti ed oltre €35M milioni di transazioni gestite, offre soluzioni B2B2C via API, SDK o piattaforma SaaS in white label per il retail e l’e-commerce con convergenza omnicanale ad oltre 1.000 merchant di primaria importanza.

Plurima, la piattaforma assicurativa digitale più avanzata e completa presente sul mercato, è la prima rete italiana di Agenti di assicurazione indipendenti. Si tratta di un gestionale assicurativo creato per tutti gli intermediari assicurativi A, B ed E, che garantisce accesso e registrazione veloce e senza obblighi, una ampia gamma di prodotti specifici per ogni esigenza, preventivi rapidi e strumenti completi per la gestione della documentazione precontrattuale, della polizza e degli incassi.

FrescoFrigo, start-up innovativa nata con l'obiettivo di sviluppare un nuovo concetto di Retail (1 mq), permette di migliorare il corretto stile di vita di tutti i giorni, grazie all'accesso privilegiato a prodotti di qualità, freschi e salutari a pochi passi dalla propria scrivania e porta di casa. La start-up cura l'intero processo tecnologico, dallo sviluppo hardware a quello software, all’installazione del FrescoFrigo. Grazie ad un’App dedicata al cliente e alla Dashboard per il fornitore, la Società è in grado di gestire, consegnare e rifornire giornalmente FrescoFrigo con un’offerta di alta qualità, funzionale alle necessità del target presente all'interno della location.

Wenda, nata come start-up in ambito foodtech, è un’azienda italiana che collabora con i maggiori player del settore Food&Beverage a livello globale, da produttori a retailer, dalla logistica alle compagnie assicurative. Wenda digitalizza i dati di temperatura e tracciabilità unendoli a quelli di logistica nelle molteplici fasi della distribuzione, integrandosi automaticamente con strumenti di misura e software gestionali, di logistica e di qualità utilizzati dai diversi attori della supply chain. Controllando ogni fase della supply chain, riduce il food waste e valorizza la freschezza, ottimizzando i processi e tagliando tempi e costi, tutelando i consumatori, aumentando la trasparenza, la sicurezza e la tracciabilità.