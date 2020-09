Coronavirus, 1.350 nuovi contagi e 17 morti, ma dimezzato il numero di tamponi

Sono 1350 i nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore. Secondo i dati diffusi dal ministero della Salute, rispetto a ieri sono stati registrati altri 17 morti, che portano il totale a 35.724 dall'inizio dell'emergenza. Da ieri sono stati eseguiti 55.862 tamponi. Nessuna regione a zero contagi nelle ultime 24 ore: il maggior numero di nuovi casi (243) appartiene alla Campania. I pazienti in terapia intensiva sono 232, con un incremento di 10 unità. Lo riporta Adnkronos.

Il ministro Speranza annuncia nuove restrizioni per chi proviene dalla Francia

"Ho firmato una nuova ordinanza che estende l'obbligo di test molecolare o antigenico ai cittadini provenienti da Parigi e altre aree della Francia con significativa circolazione del virus" Sars-CoV-2. Lo annuncia sui social il ministro della Salute, Roberto Speranza. "I dati europei non possono essere sottovalutati - ammonisce - L'Italia oggi sta meglio di altri Paesi, ma serve ancora grande prudenza per non vanificare i sacrifici fatti finora". L'ordinanza, informano dal dicastero, entrerà in vigore domani e riguarda le seguenti aree: Alvernia-Rodano-Alpi, Corsica, Hauts-de-France, Île-de-France, Nuova Aquitania, Occitania, Provenza-Alpi-Costa azzurra.