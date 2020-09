Alessandro Profumo nominato presidente dell'associazione europea aerospazio

Alessandro Profumo, amministratore delegato di Leonardo, è stato nominato alla guida dell'associazione europea delle industrie dell'aerospazio e della difesa, l'Asd. "Un incarico che rappresenta un riconoscimento importante per Leonardo e per l'Italia in funzione del ruolo svolto per lo sviluppo del settore a livello internazionale", ha detto il manager all'Ansa, commentando la notizia della sua nomina.

"La responsabilità deriva dall'assumere questo incarico in una fase che pone sfide di tipo politico, economico, sociale e ambientale e che non può prescindere da un sistema europeo coeso anche a livello industriale. Già oggi - ha aggiunto Profumo - è evidente che il settore AD&S sarà un punto di riferimento per molte delle priorità individuate nell'agenda della ripresa post Covid: penso alla digitalizzazione, al green deal, alla cyber security, alla competitività del sistema europeo, fino al ruolo propulsivo per il sistema formativo. In tal senso, mi adopererò affinchè le potenzialità del settore AD&S siano riconosciute, dispiegate e supportate con strumenti e investimenti efficaci, promuovendo un dialogo continuo e trasparente con gli interlocutori europei".

L'amministratore delegato di Leonardo subentra a Eric Trappier (Dassault Aviation) al vertice della Asd, un'associazione che riunisce 23 organizzazioni nazionali di settore presenti in 18 Paesi e che complessivamente rappresentano tremila società per un totale di 840 mila dipendenti.