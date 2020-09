La Juve batte 3-0 la Samp, in gol Kulusevski, Bonucci e CR7

TORINO (ITALPRESS) - Inizia con una vittoria l'avventura in campionato di Andrea Pirlo sulla panchina della Juventus. I campioni d'Italia si impongono all'Allian Stadium per 3-0 sulla Sampdoria, squadra contro la quale era arrivata l'aritmetica per lo scudetto appena 56 giorni fa, grazie alle reti del nuovo acquisto Kulusevski, Bonucci e Ronaldo. La sorpresa dell'undici schierato dal nuovo tecnico bianconero è il classe 1999 Gianluca Frabotta, a sinistra al posto dell'infortunato Alex Sandro e preferito a De Sciglio. Chi non ha invece bisogno di presentazioni è Kulusevski, cui bastano appena 13' per timbrare con la nuova maglia grazie a un chirurgico piatto sinistro sul palo più lontano. Il castello difensivo di Ranieri (in campo con un conservativo 4-5-1) vacilla a più riprese e nel solo primo tempo Cristiano Ronaldo ha tre nitide occasioni per iniziare col piede giusto la nuova stagione: prima la parata di Audero, poi la traversa e infine una conclusione di un soffio al lato. La Samp cambia volto con tre cambi nel secondo tempo, tra cui l'ingresso di Fabio Quagliarella, ex dell'incontro ed escluso a sorpresa dai titolari. La Samp alza il baricentro pur senza spaventare Szczesny, la Juve si trascina un risultato aperto a qualsiasi scenario sino al 78': sugli sviluppi di un corner Audero fa quel che può su Mckennie ma sul tap-in si avventa Bonucci per il 2-0. Nel finale, oltre allo scampolo di match regalato a Douglas Costa, si ripropone Audero si supera nuovamente su Mckennie ma all'88' Ronaldo infila il diagonale vincente per il definitivo 3-0. (ITALPRESS). spf/pdm/gm/red 20-Set-20 22:44