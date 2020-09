NEC partecipa al Forum Nazionale Smart Installer

Una necessità che si trasforma in opportunità. Questa la ragione che ha spinto NEC Display Solutions Europe a partecipare alla terza edizione dell’evento di Smart Building Italia espressamente dedicato al mondo dell’installazione professionale degli Smart Installer, che si trasforma in una piazza virtuale.

Una giornata full immersion di formazione e aggiornamento sull’evoluzione del mercato dell’installazione dopo l’emergenza e un innovativo sistema di matchmaking, che consentirà a tutti i partecipanti di aprire un vero dialogo con i relatori e i partner aziendali presenti con stand virtuali, prima, durante e dopo l’evento. Un’occasione unica di confronto e scambio tra i migliori esperti del settore per comprendere come tradurre in business le profonde modifiche introdotte dal lockdown in termini di dotazione tecnologica di case, luoghi di lavoro e aree urbane.

Connettività, sicurezza, efficienza energetica e integrazione saranno i grandi temi della giornata, il tutto rapportato all’utilizzo dei benefit fiscali previsti dal Governo per la ripresa. “L’abbiamo voluta chiamare Convention – dichiara Luca Baldin, Project Manager di Smart Building Italia – perché ciò che cambia è che vogliamo una comunità di tecnici non solo aggiornati, ma partecipi del loro futuro. Non a caso durante i lavori andremo ad eleggere tra i partecipanti i membri di un comitato consultivo che ci affiancherà e ci aiuterà a rendere più efficace la nostra azione a sostegno della categoria”.

“La pandemia ha rivoluzionato non solo il nostro modo di lavorare, ma anche di pensare. Si è resa necessaria una riflessione globale, che ci ha costretto ad interrogarci sui nuovi scenari e soprattutto sulle nuove opportunità che il mercato ci offre. Sarà un fattore critico di successo adattarsi alla nuova realtà offrendo soluzioni concrete che rispondano alle nuove esigenze” spiega Enrico Sgarabottolo Sales Director TIGI di NEC Display Solutions Division.

Marketplace B2B In concomitanza con lo svolgimento del Forum verrà aperto anche un Marketplace B2B che consentirà a tutti i partecipanti di sviluppare incontri one to one per approfondimenti tecnici e per informazioni commerciali e di accedere alle offerte speciali messe a punto dalle aziende partner per l’occasione. Il Marketplace rimarrà attivo per tutto il mese di settembre e ottobre.