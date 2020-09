La muraglia cinese di Trump: TikTok e WeChat bandite dagli Usa

Vietato, da domenica, scaricare TikTok e WeChat, di proprietà dei gruppi cinesi ByteDance e Tencent. Il Dipartimento del Commercio Usa ha annunciato un bando sul download delle due app. Sarà vietata la distribuzione di TikTok o WeChat nonché di eventuali aggiornamenti e relativi codici tramite gli app store per dispositivi mobili.

Una nota del Dipartimento annuncia il divieto "di transazioni relative alle app WeChat e TikTok per salvaguardare la sicurezza nazionale degli Usa" e per "proteggere gli utenti negli Usa, eliminando l'accesso a queste app e riducendone significativamente le funzionalità". Secondo l'amministrazione Usa, "il Partito comunista cinese ha dimostrato" come l'uso di queste due app "minacci la sicurezza nazionale, la politica estera e l'economia degli Usa".

"Le minacce rappresentate da WeChat e TikTok non sono identiche, ma simili. Ognuna delle due raccoglie un'ampia gamma di dati degli utenti, attività di rete, dati di localizzazione e cronologie di navigazione e ricerca incluse", si legge in una nota, che parla di "cooperazione obbligatoria con i servizi di intelligence del Partito comunista cinese". "Questa combinazione di fattori fa sì che l'uso di WeChat e TikTok crei rischi inaccettabili per la nostra sicurezza nazionale", si legge nella nota che ricorda gli ordini esecutivi firmati il 6 agosto da Donald Trump in cui si stabilisce che "le app catturano un'ampia gamma di informazioni dagli utenti americani, lasciando i dati vulnerabili all'accesso del Partito comunista cinese per scopi nefasti".

"Su indicazione del presidente Donald Trump abbiamo intrapreso un'azione significativa per contrastare la raccolta dolosa di dati personali di cittadini americani da parte della Cina", ha detto il segretario al Commercio Usa, Wilbur Ross, con l'annuncio del divieto di scaricare TikTok e WeChat da domenica prossima. "Le azioni odierne - ha aggiunto - dimostrano ancora una volta che il presidente Donald Trump farà tutto ciò che è in suo potere per garantire la nostra sicurezza nazionale e proteggere gli americani dalle minacce del Partito comunista cinese".