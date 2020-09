La Bei investe due miliardi nel potenziamento della linea AV Napoli-Bari

In quest'Europa che si riscopre sempre più solidale e interessata alla crescita - effettiva - dei Paesi membro non si può non essere soddisfatti per la nuova azione in un segno della mobilità sempre più sostenibile. La Bei, la Banca europea per gli investimenti, ha approvato uno stanziamento da due miliardi di euro destinati ai lavori di raddoppio e realizzazione della linea ferroviaria AV tra Napoli e Bari. Si tratta dell'importo più alto mai messo in campo dalla Bei e andrà a coprire poco meno di un terzo del totale della spesa, che sarà complessivamente di 6,2 miliardi. La conclusione dell'opera è prevista per il 2026 e il tasso d'interesse del prestito, a 30 anni, è prossimo allo zero.

Alla conclusione dei lavori, gli spostamenti tra Bari e Napoli, che oggi superano le tre ore, saranno effettuati in due, mentre in 60 minuti in più sarà possibile arrivare a Roma. Prima di tale data sono comunque previste progressive riduzioni dei tempi di viaggio, grazie all'apertura per fasi dei nuovi tratti di linea, con l'avvio del nuovo collegamento diretto Napoli-Bari già nel 2023. L'intervento avrà notevoli ricadute anche dal punto di vista dell'occupazione. Al momento, infatti, sono al lavoro circa mille risorse tra dirette ed indotto, numero destinato a raddoppiare entro fine anno con l'apertura dei nuovi cantieri, arrivando così a toccare le 2mila unità lavorative.