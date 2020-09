I due terzi delle Pmi italiane hanno subito un calo del fatturato nel 2020

Anche se diversi Paesi nel mondo stanno uscendo dallo stato di emergenza legato alla pandemia da COVID-19 e stanno lentamente facendo ripartire le loro economie, molte piccole e medie imprese continuano ad affrontare situazioni di incertezza. Una realtà che riguarda anche le PMI italiane.

La terza edizione del Global State of Small Business Report, la ricerca realizzata da Facebook in collaborazione con Banca Mondiale e OCSE in oltre 50 paesi del mondo, evidenzia infatti che le PMI italiane, nonostante stiano riprendendo, continuano però a registrare un calo delle vendite e una riduzione sostenuta dell'occupazione a causa della pandemia COVID.

Sono infatti il 93% le PMI presenti su Facebook che hanno dichiarato di essere operative a luglio 2020 (rispetto all'84% di maggio e l'88% di giugno) ma il 66% ha comunque subito un calo delle vendite rispetto allo stesso mese dello scorso anno e il 27% ha ridotto il numero di dipendenti a seguito della pandemia da COVID-19.

Trasformare il proprio business dal punto di vista digitale sta, quindi, diventando sempre più importante per le piccole imprese e in molte si stanno muovendo in questa direzione: dall’indagine emerge che il 31% delle PMI operative su Facebook ha realizzato, nell’ultimo mese, oltre il 25% delle proprie vendite in digitale.

La pandemia, inoltre, ha portato un significativo cambiamento nei consumatori. Un nuovo studio di Deloitte commissionato da Facebook a luglio 2020, il Digital Tools Consumer Survey[3], ha analizzato l'impatto del COVID-19 sui modelli di acquisto dei consumatori e sul loro uso degli strumenti digitali per la ricerca e l'interazione con le imprese.

Secondo la ricerca, in Italia, il 48% dei consumatori ha incrementato gli acquisti online dall'epidemia di COVID-19, modificando non solo la tipologia di prodotti acquistati, ma anche i luoghi di acquisto e il modo con cui trovare nuovi negozi o prodotti. Anche i sistemi di pagamento online sono sempre più utilizzati dai consumatori italiani - 49% degli intervistati - come anche l'uso dei social network e della messaggistica online per comunicare con le imprese (il 56% ne ha incrementato l’utilizzo).

Dall’indagine emerge, inoltre, anche un interesse crescente verso le attività locali, una tendenza che si è evidenziata durante i mesi di lockdown ed è proseguita anche nei mesi successivi: il 57% dei consumatori italiani, infatti, ha iniziato ad acquistare da nuove piccole imprese locali o presenti sul territorio nazionale,soprattutto per la migliore offerta o il servizio più rapido che mettono a disposizione rispetto ad altri negozi (61% degli intervistati).

Per il 30% dei consumatori è stato possibile intercettare queste PMI grazie all’utilizzo di uno strumento digitale. Tra questi strumenti digitali e tra le app dell’ecosistema di Facebook, il 70% dei consumatori intervistati ritiene WhatsApp importante per la comunicazione con le aziende e il 56% ha dichiarato lo stesso per Facebook.

"In seguito alla pandemia, molte aziende si sono trasferite online per raggiungere i clienti, dato che non potevano più farlo di persona. I vantaggi di questo approccio si sono dimostrati evidenti: le aziende che vendono online aumentano il fatturato e offrono maggiore sicurezza ai loro dipendenti. Circa il 20% delle PMI attive su Facebook a luglio, infatti, ha dichiarato che nell’ultimo mese oltre il 50% del proprio business è stato realizzato attraverso i canali digitali. - dichiara Luca Colombo, Country Director di Facebook Italia - Gli strumenti gratuiti offerti da Facebook sono stati un'ancora di salvezza per molte piccole imprese che hanno fatto questo salto e, come Facebook Italia, continueremo a sostenerle mentre si adattano a questo momento di incertezza".