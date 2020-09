Enerbrain presenta soluzioni energetiche per il retail del post-Covid

Martedì 22 Settembre all’NH Milano Congress Centre Enerbrain presenta l'innovativo sistema IoT per il retrofit energetico di building e ambienti aperti al pubblico. Sarà Amos Ronzino - in qualità di Customer Success Manager Enerbrain - a illustrare la pluripremiata tecnologia sviluppata dagli ingegneri torinesi per trasformare ogni edificio in smart-building senza bisogno di importanti investimenti come cambiare impianti o modificare strutture. L'occasione è rappresentata dall'evento It’s all Retail dedicato all'innovazione tecnologica e alle prospettive di sviluppo nei settori Retail, GDO e Fashion.

E se il sistema Enerbrain garantisce un taglio dei costi immediato e misurabile, il vantaggio strategico per il retail è soprattutto legato al sensibile miglioramento del comfort indoor – con valori che superano regolarmente il 90%. Garantire una regolazione ottimale degli impianti di ventilazione aiuta a ridurre la quantità di CO2: un parametro direttamente connesso alla qualità dell’aria, fondamentale per tutelare la salute delle persone e ridurre la trasmissione dei virus, come sottolineato anche dall’Istituto Superiore di Sanità.

Tradotto nelle dinamiche di acquisto di un grande centro commerciale, migliorare l’esperienza nel punto di vendita fisico e il tempo di permanenza dei clienti significa far crescere sensibilmente anche le vendite. Fino al 130% secondo alcune ricerche! Se un miglior comfort stimola gli acquisti, Enerbrain fa calare inoltre anche i costi di esercizio, con un taglio medio della bolletta energetica del 30%. Una riduzione dei consumi che aumenta anche il valore dell’edificio, con benefici che coinvolgono tutta la filiera.

Nella maggior parte dei casi, bastano 2 giorni per installare il sistema e iniziare a risparmiare. I primi benefici sono quasi immediati, altri si sedimentano nel tempo. L’algoritmo Enerbrain, infatti, è in grado di apprendere per migliorare costantemente la programmazione degli impianti HVAC e mantenere parametri ottimali di comfort. Anche in base al numero di persone presenti all’interno dell’edificio. Inoltre il sistema è scalabile e già predisposto per evolversi nel tempo, integrando nuovi fabbricati all’interno della stessa gestione energetica. Un bel vantaggio anche per gli energy manager che possono mantenere una visione d’insieme e verificare in ogni momento tutti i parametri di gestione dei singoli edifici, la qualità dell’aria e l’andamento dei consumi.