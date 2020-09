Weichai annuncia il motore diesel con efficienza termica superiore al 50%

Weichai Group, leader nel settore dei motori a combustione interna in Cina, ha presentato a Jinan, nella provincia di Shandong, in Cina, il primo motore diesel commerciale al mondo con un'efficienza termica superiore al 50%. L'efficienza termica è una misura degli standard di efficienza nell'utilizzo del carburante dei motori a combustione interna. Nello specifico, maggiore è l'efficienza termica, minore è il consumo di carburante, più significativo è il risparmio energetico e la riduzione delle emissioni. Dal 1897, anno di introduzione del primo motore diesel al mondo, dopo un centinaio di anni di innovazioni e applicazioni di nuove tecnologie fino ad oggi, l'efficienza termica dei motori diesel è passata dal 26% al 46%. Dalle statistiche mondiali di sviluppo dell'efficienza termica dei motori diesel, a seguito delle normative sempre più rigide sulle emissioni, si può notare che la promozione dell'efficienza termica ha incontrato un grande rallentamento con difficoltà a migliorare e progredire, problema tecnico del settore riconosciuto a livello mondiale.

Negli ultimi anni, Weichai Power ha raccolto delle risorse importanti per effettuare ricerche speciali sul miglioramento dell'efficienza termica. In particolare, dal 2015 ha formato un team di ricerca tecnica speciale che, attraverso un gran numero di simulazioni e test, e dopo migliaia di programmi di esplorazione e analisi, tentativi continui e miglioramenti, consapevoli delle difficoltà del produrre un avanzamento del solo 0,1%, ha raggiunto una svolta storica, creando cinque tecnologie brevettate: tecnologia di co-combustione, tecnologia di progettazione coordinata, tecnologia di distribuzione dell'energia di scarico, tecnologia di lubrificazione zonale, tecnologia di controllo intelligente, risolvendo una serie di problemi di livello mondiale come migliore efficienza della combustione, minore trasferimento di calore, maggiore affidabilità, minore perdita di attrito, minore emissioni inquinanti, controllo intelligente ecc, rendendo l'efficienza termica totale del motore diesel stesso più del 50%.

Weichai non solo ha presentato al mondo il primo motore diesel con un'efficienza termica del 50%, ma soddisfa anche facilmente i requisiti delle emissioni nazionali VI / Euro VI, ed è il primo ad avere condizioni di produzione di massa e commercializzazione. Gli esperti del settore hanno sottolineato che, tenendo conto dell'attuale media di efficienza termica del settore del 46%, il raggiungimento del 50% comporterà una riduzione del consumo di gasolio dell'8% e delle emissioni di anidride carbonica dell'8%. Nell'attuale mercato cinese dei motori diesel pesanti composto da 7 milioni di unità, se tutti venissero sostituiti con un motore con il 50% di efficienza termica, ogni anno si risparmierebbero 33,32 milioni di tonnellate di carburante, riducendo le emissioni di anidride carbonica di 104,95 milioni di tonnellate, contributo significativo per risolvere i problemi relativi a carenza di energia e riscaldamento globale.

La presentazione del primo motore diesel commerciale al mondo con un'efficienza termica del 50% segna il passaggio della tecnologia dei motori diesel pesanti della Cina ai vertici del settore mondiale. Weichai ha ricevuto un grande sostegno da parte di German Bosch Group, oltre che da altri fornitori e società di consulenza globale per ricerca e sviluppo del progetto. In occasione della conferenza, Tan Xuguang ha annunciato che in futuro Weichai aprirà una catena di partner globali per lavorare verso l'obiettivo del 55% di efficienza termica dei motori diesel!