Tim, doccia gelata dall'Ue: si valuta lo stop alla società univa

Brutte notizie da Bruxelles. L'Ue, secondo quanto riporta Bloomberg, non sarebbe molto d'accordo a dare semaforo verde alla creazione di una società unica che si occupi di cablare l'Italia. L'Antitrust europeo, infatti, teme che in questo modo si crei una società monopolista che cozzerebbe con un decennio di deregulation. Se davvero dovesse andare in porto la fusione tra Open Fiber e Tim per quanto concerne la rete, potrebbero sorgere problemi per gli altri operatori.

Intanto, come già scritto ieri, Macquire è pronta a fare un'offerta per una quota tra il 35 e il 50% di Open Fiber. Ora sembra che Cdp sia pronta a salire fino al 60-65%, in modo da lasciare il fondo australiano in minoranza.