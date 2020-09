La vita di Lord Luis Bacardi, pioniere del rum, diventerà un film

Ambi Media Group annuncia di aver già inserito nel proprio budget il finanziamento della produzione del film biografico sulla vita di Lord Luis Bacardi, erede dell’impero del rhum.

Il film avrà un taglio glamour e vivace nella parte iniziale, ripercorrendo la vita avventurosa di Luis Bacardi tra manager, imprenditori, principi e corone, per poi diventare un documento di inchiesta all’emergere di oscure manovre, architettate ai suoi danni da abili professionisti della finanza internazionale, con un epilogo drammatico che lascerà ferite ancora aperte ai giorni nostri.

Andrea Iervolino, produttore cinematografico e co-fondatore di Ambi Media Group, ha dichiarato: “l’idea di produrre un film biografico ad Hollywood sulla vita di Lord Luis Bacardi, nasce dopo attente riflessioni e la consapevolezza di portare sul grande schermo una storia ricca di vicende personali e professionali che in qualche modo continuano ad avere riflessisull’attualità. Per l’interpretazione dei vari personaggi abbiamo già pensato ad un cast di altissimo livello”.

Monika Bacardi, co-fondatrice e responsabile relazioni istituzionali e internazionali di Ambi Media Group, ha commentato “Dovevo in qualche modo onorare la memoria di mio marito e le sue profonde sofferenze, anche in punto di morte, causate dai crudeli inganni, tradimenti e crimini che vedono al centro un piccolo Principato nel cuore dell'Europa dove anche suoi ex Ministri cospirarono contro di lui. Il film vuole rappresentare una inchiesta e allo stesso tempo una denuncia verso ordinamenti giuridici che sembrerebbero fondare i loro sistemi economici su pratiche illegali”.