La Sapienza mette l’intelligenza artificiale a disposizione dei suoi studenti

Dalla collaborazione tra i consulenti IBM Services e gli esperti della Sapienza è nata Infostud-Watson, parte di Infostud Sapienza, la APP ufficiale per i servizi di carriera didattica degli studenti che consente di svolgere le normali operazioni gestionali ed effettuare azioni quali, per esempio, la prenotazione di esami o la stampa delle certificazioni relative al proprio percorso di studi.

“Da sempre -specifica Francesco Stronati, vicepresidente Health & Public Sector di IBM Italia- lavoriamo allo sviluppo e all’innovazione del Paese, anche attraverso importanti collaborazioni con il mondo della formazione accademica. Siamo orgogliosi di affiancare questo prestigioso Ateneo con un progetto che integra l’AI di IBM Watson per creare un modello di interazione con i servizi universitari, pensato attorno allo studente e alle sue esigenze. È questa la Good Tech, la tecnologia a servizio di ciascuno di noi per svolgere le proprie attività al meglio, in efficienza, in sicurezza e con qualità. La buona innovazione che abilita il cambiamento strutturale di cui l’Italia ha bisogno”.