Facebook e Luxottica: la strana coppia per sviluppare gli smart glasses

Un 85enne e un 36enne insieme pronti a una sfida ambiziosa e, per certi versi, epocale. È la strana coppia composta da Leonardo Del Vecchio - patron di Luxottica - e Mark Zuckerberg - fodnatore di Facebook. Hanno deciso di unire le forze per produrre un nuovo paio di smart glasses, ovvero occhiali arricchiti di tecnologia, che dovrebbero debuttare sul mercato nel 2021.

È lo stesso numero uno di Facebook ad annunciare, in diretta streaming, che questa partnership metterà insieme «le app e le tecnologie di Facebook, i marchi e la leadership nell'eyewear di Luxottica e le tecnologie all'avanguardia delle lenti Essilor per aiutare le persone a rimanere in contatto con amici e familiari». Il primo prodotto sarà un paio di RayBan, che vedranno il lancio sul mercato a partire dal prossimo anno.

«Siamo sempre alla ricerca di dispositivi che possano offrire alle persone modi più efficaci per restare in contatto con coloro che amano. I dispositivi wearable hanno il potenziale per farlo. Abbiamo trovato in EssilorLuxottica un partner altrettanto ambizioso che metterà a disposizione la sua esperienza e il suo portafoglio marchi d'eccellenza per realizzare i primi smart glasses davvero alla moda», ha commentato Andrew Bosworth, vice presidente di Facebook Reality Labs.

«Siamo particolarmente orgogliosi della nostra collaborazione con Facebook, che proietta un marchio iconico come Ray-Ban in un futuro sempre più digitale e social. Mettendo assieme gli occhiali desiderati e indossati da milioni di consumatori in tutto il mondo e la tecnologia che ha reso più vicine tra loro le persone, possiamo ora ridefinire le aspettative sui dispositivi wearable. Con questa collaborazione stiamo aprendo la strada a una nuova generazione di prodotti destinati a cambiare il modo in cui guardiamo il mondo», ha invece dichiarato Rocco Basilico, Chief Wearables Officer di Luxottica.