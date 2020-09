Coronavirus, la curva si è stabilizzata: i contagi crescono in proporzione ai tamponi

Sono 1.585 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore, come rende noto il ministero della Salute. Rispetto a ieri, vengono segnalati altri 13 morti, che portano il totale a 35.658 dall'inizio dell'emergenza. I tamponi processati nelle ultime 24 ore sono stati 101.773 (per un totale di 10.146.324): in crescita rispetto ai 100.607 di ieri (erano stati 80.517 il 15 settembre).

Sale anche il numero degli attualmente positivi, che ora sono 41.413. In crescita anche la pressione sulle strutture ospedaliere con il numero dei ricoverati che torna a 2.348 (+63) – bisogna risalire al 21 giugno scorso per trovare una cifra simile: allora erano 2.314 – e quello dei malati in terapia intensiva che sale a 212 (+5).