Autostrade, altro che pace fatta: l'azienda manda una lettera all'Ue

Chi immaginava che la partita tra Autostrade per l'Italia o, per meglio dire, tra la holding Atlantia e il governo fosse giunta a una conclusione più o meno pacifica si è sbagliato di grosso. La scorsa settimana, infatti, il presidente Fabio Cerchiai e l'amministratore delegato Carlo Bertazzo hanno inviato all'Ue una lettera in cui ci sono passaggi particolarmente delicati. Ad esempio si legge che «l'atto transattivo per la chiusura della procedura di revoca della concessione di Aspi è stato condizionato all'esecuzione di un Accordo Quadro (condizione non richiesta fino ad allora). Questo implica che la procedura di revoca riguardante Aspi potrà essere chiusa (e la conseguente revoca della concessione ad Aspi evitata) solo se il suo principale azionista, Atlantia, avrà venduto le sue azioni di Aspi a Cdp. Il procedimento amministrativo e la sua transazione non vengono usate per la loro finalità naturale, ma come leva per imporre condizioni scorrette in una negoziazione diversa, che è in corso tra un azionista privato, Atlantia, e una società controllata dallo Stato, Cdp, al di fuori di corrette operazioni di mercato».

E ancora: «Cdp ha richiesto che l'Accordo Quadro sia condizionato a un impegno che dev' essere assunto da una terza parte, Edizione srl - che detiene il 30% del capitale di Atlantia - a uscire definitivamente dalla catena di controllo di Aspi. Va evidenziato che questa indebita condizione non è legata in nessun modo all'obiettivo del sopra citato Accordo; né riguarda l'interesse di Cdp (la presenza di Edizione nella catena di controllo con azioni diluite non intacca gli interessi di Cdp e, anzi, una vendita forzata della quota di Edizione potrebbe incidere in modo negativo sul valore di Aspi e sugli investitori di Atlantia). Tale condizione si configura come un mero diktat politico, introdotto bruscamente e indebitamente in una negoziazione commerciale».

In particolare, sono assai preoccupati gli investitori stranieri, che temono che non ci sia la volontà di scorporare Aspi attraverso normali procedure di mercato, ma che si voglia procedere de facto a una sua cessione a Cdp a prezzi non concorrenziali, "costringendo" l'azienda a cedere pena la revoca delle concessioni.

Il secondo tema che rimane aperto è quello della manleva legale. Nel caso si dovesse perfezionare il passaggio di consegne a Cdp e la successiva quotazione dell'azienda, bisognerà discutere delle responsabilità. In caso di incidenti, la colpa ricadrebbe su Atlantia perché ha svolto la manutenzione o su Cdp e la neonata società?