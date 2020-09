70 anni e la torrefazione(ri)scopre l'e-commerce

Con un ecommerce di proprietà dal 2016, la torrefazione salernitana Cesare Trucillo Spa per il suo 70° anniversario – che ricorre nel 2020 - si regala uno shop online completamente rinnovato.

“A cinque anni dal debutto del nostro shop virtuale – commenta Antonia Trucillo, Direttore Marketing e terza generazione della famiglia che guida l’omonima azienda – abbiamo deciso di investire per renderlo più flessibile e rispondente alle necessità del consumatore. Ci siamo strutturati con una risorsa interna, nella figura di Digital Marketing Manager, tecnicamente molto preparata e con lunga esperienza nel settore del caffè. Come tutte le persone che lavorano in Trucillo, anche questo nuovo professionista – che ci supporterà verso un obiettivo strategico importante – ha seguito un training specifico per respirare l’aroma del nostro caffè lungo tutto il processo. Un passaggio fondamentale, in cui coinvolgiamo sempre ogni persona che lavora con noi.”

Online dal 2016, oggi lo shop di Caffè Trucillo si presenta con una nuova veste grafica e struttura. Il sito permetterà di acquistare tutti i prodotti destinati al consumo domestico, perfetti anche per la pausa caffè in ufficio: le miscele in grani per rivivere il piacere del caffè appena macinato; i macinati perfetti e già pronti per inebriarsi al profumo della moka, anche nelle bellissime latte da collezionare; le cialde e le capsule monodose… tutto quello che serve ad ogni appassionato per immergersi nell’aroma che sprigiona dalle tazzine di caffè firmato Trucillo. Anche queste non possono essere normali tazzine! Sono infatti le collection esclusive: la Espresso Speaks Italian, decorata dai gesti ispirati al Supplemento al dizionario italiano del poliedrico artista Bruno Munari; la collezione Espresso Perfetto, con i segreti per realizzare il caffè a regola d’arte, secondo Trucillo; le tazzine Logo world, che parlano la lingua cosmopolita di Trucillo, un brand italiano presente oggi nei migliori locali in oltre 40 Paesi.

Per rivivere a casa, ma anche in ufficio, tutto il piacere di un caffè di alta qualità, lo shop online mette a disposizione anche i set di servizio con zucchero, palette e tutto quello che serve per un servizio impeccabile; le gourmandises da veri intenditori: praline, biscotti, cioccolato e il liquore al caffè; e, per chi vuole cimentarsi nel ruolo di provetto barista, anche gli strumenti dell’Accademia Trucillo, il luogo deputato alla conoscenza, la prima scuola internazionale del caffè del centro-sud Italia, inaugurata nel 1998 per formare i professionisti del bar, della ristorazione e dell'ospitalità, ma anche per accogliere gli appassionati del caffè.

Antonia Trucillo



“Avere già da diversi anni un nostro ecommerce – conclude Antonia Trucillo – ci ha permesso, durante il lockdown, non solo di mantenere un filo allacciato con i nostri abituali consumatori, ma anzi abbiamo notato una crescita di nuovi clienti, curiosi di conoscerci. Il restyling dello shop virtuale servirà a consolidare le relazioni esistenti e svilupparne di nuove con i nostri clienti in tutto il mondo. Con pochi semplici e rapidi clic, privati, negozi e uffici potranno ordinare tutto quello che serve per allestire una pausa caffè firmata Trucillo, curata fin nel minimo dettaglio, come nei migliori bar. Tutto nella libertà assoluta: vogliamo che i clienti ci scelgano, non vogliamo vincolarli. Per questo, l’acquisto sarà possibile anche senza registrazione. Chi diventerà un fan di caffè Trucillo, potrà presto costruire su misura il proprio abbonamento per acquistare in modo ancora più comodo e veloce i nostri prodotti, secondo le sue specifiche abitudini e preferenze.”

Durante il lockdown, le vendite online di Trucillo hanno raggiunto tassi di crescita del 175% rispetto allo stesso periodo del 2019, facendo crescere il canale retail del 18 %.

https://shop.trucillo.it/it/